Non gettare via le foglie e il gambo del cavolfiore, utilizzali per preparare un risotto antispreco al cacao

Siamo soliti gettare via le foglie del cavolfiore e pezzi del gambo ma in realtà anche queste parti sono buonissime e si possono tranquillamente utilizzare all’interno delle nostre preparazioni culinarie. Oggi vi presentiamo una ricetta antispreco in cui il protagonista è proprio il cavolfiore. Si tratta di un risotto arricchito da un ingrediente d’eccezione: le fave crude di cacao in polvere!

Il cavolfiore è ricco di proprietà e si può usare in diverse ricette, difficilmente però vi sarà venuto in mente di associarlo al cacao. Sì avete capito bene, cacao o meglio fave crude di cacao (in polvere), un vero e proprio superfood conosciuto come “il cibo degli dei”.

Queste si ricavano dall’albero del Cacao, una pianta il cui habitat naturale è quello delle foreste tropicali, dove può svilupparsi bene grazie al clima costante e le abbondanti piogge che sono ben distribuite durante tutto l’anno.

Ma perché le fave di cacao sono così speciali?

Le particolarità delle fave di cacao crude

Le fave di cacao, crude e in polvere, che vengono utilizzate nella ricetta che ci presenta oggi il “nostro” Roberto Cruciani, provengono dal Perù e sono certificate biologiche e Vegan Ok, tutte caratteristiche molto importanti che assicura il marchio NaturaleBio.

In quanto a proprietà, poi, queste fave di cacao sono davvero il top, vengono infatti lavorate con un metodo antico che prevede la raccolta manuale e l’essiccazione al naturale. Le fave, infine, vengono macinate a basse temperature, così da preservare tutti i nutrienti in esse contenuti.

Si ottiene così una polvere fine e profumata, perfetta per aromatizzare anche un risotto, come appunto vi mostriamo oggi.

L’aggiunta di questo superfood, che anche se arriva da lontano ha una filiera super controllata (garantita da NaturaleBio che è importatore diretto dal paese d’origine), arricchisce il risotto di preziosi sali minerali (come magnesio e fosforo) e antiossidanti.

Il vantaggio di queste fave di cacao in polvere è poi che contengono pochissimi grassi ma anche pochissimi zuccheri, praticamente solo quelli naturalmente presenti nell’alimento, senza nessuna aggiunta.



Tra l’altro, anche a livello sociale, le coltivazioni di cacao presentano dei vantaggi. Nell’ultimo decennio, infatti, sono molto aumentate e in diverse aree del Perù hanno sostituito piantagioni meno nobili e spesso legate a traffici illeciti. Si può dire quindi che il cacao, in un certo senso, è riuscito anche a riportare lavoro e legalità in alcune zone del Paese.

Ma vediamo adesso come preparare il nostro risotto antispreco cavolfiore e cacao

Risotto al cavolfiore e fave di cacao crude in polvere

Ingredienti per 2/3 persone

200g circa di cavolfiore con torsolo e foglie tenere

250g circa di riso Carnaroli

Olio, sale&pepe

1 lt di brodo vegetale (il nostro è fatto con gli scarti!)

200ml acqua per frullare

Per la crema al cacao

1tsp Cacao naturale in polvere da fave crude

2tsp di sciroppo d’acero o di un dolcificante

10ml acqua calda

Preparazione

Tagliate le foglie del cavolfiore e mettetele da parte, poi tagliate le cime in piccoli pezzi e mettete tutto in una pirofila da forno. Condite con olio sale e pepe, mescolate per bene e poi separate le foglie dalle cime prima di infornare a 200 gradi per 20 minuti circa.

Preparate il brodo vegetale (a seconda di quello che state usando) e tenetelo in ebollizione a fuoco basso. In un’altra pentola o padella con il bordo alto versate un giro d’olio, fatelo scaldare qualche minuto e poi aggiungete il riso. Mescolate e fate tostare per 5 minuti circa. Aggiungete il brodo a mestolate singole fino a coprire il riso e continuate a farlo sempre nello stesso modo fino a cottura del riso al dente. Evitate di far asciugare troppo il risotto per avere una cremosi migliore alla fine.

Mentre il risotto cuoce, versate in un blender le cime del cavolfiore cotto al forno insieme all’acqua e a un giro di sale. Frullate fino ad ottenere una crema liscia e versatela nel risotto appena cotto. Amalgamate tutto a fuoco basso per qualche minuto e poi lasciatelo riposare il tempo di preparare la crema.

In una ciotolina aggiungete il cacao, lo sciroppo d’acero e l’acqua calda e mescolate energicamente con un cucchiaino. Scegliete voi la cremosi della vostra crema e l’intensità del cacao aggiungendo acqua e dolcificante come meglio è per voi. Impiattate il risotto e fate cadere delle gocce di crema a cacao direttamente nel piatto. Guarnite con le foglie di cavolfiore al forno e servite!

