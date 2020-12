Come accelerare il metabolismo in modo naturale per restare in forma durante le Feste

Quando il metabolismo rallenta è più difficile rimanere in forma perché il nostro organismo accumula più facilmente le calorie e le smaltisce con maggiore fatica.

Dieta equilibrata ed esercizio fisico sono fondamentali per sostenere il metabolismo, ma esistono superfood capaci di accelerare il metabolismo in modo naturale, per aiutarci a restare in forma più facilmente, anche durante le Feste.

Cos’è il metabolismo, come funziona e come accelerarlo

Il metabolismo è l’insieme di tutte le reazioni biochimiche che avvengono all’interno del nostro organismo per sintetizzare molecole o per degradarle.

Gli alimenti che consumiamo, dopo essere trasformati e assimilati, vengono infatti utilizzati per produrre energia o per ottenere sostanze utili alla sintesi di molecole che servono al nostro corpo.

La quantità minima di energia necessaria all’organismo per le funzioni fisiologiche vitali è detta “metabolismo basale” e incide per circa il 70% sul dispendio energetico totale: la restante parte di energia viene consumata durante il lavoro, lo studio, l’esercizio fisico e tutte le attività che svolgiamo durante la giornata

Se si introducono nell’organismo più calorie rispetto a quelle consumate dal nostro metabolismo, il surplus viene accumulato, e questo si traduce in un aumento del peso corporeo.

A volte però, può succedere che si cominci a guadagnare peso anche senza modifiche sostanziali dell’alimentazione e dello stile di vita.

Il metabolismo, infatti, varia da persona a persona in relazione a svariati fattori e tende a rallentare con l’avanzare dell’età o in caso di stress e squilibri ormonali. Quando il metabolismo è rallentato, si tende ad aumentare più facilmente di peso: l’aumento di peso corporeo e l’aumento di massa grassa rallentano ulteriormente il metabolismo, generando un vero circolo vizioso.

Per accelerare il metabolismo è bene però evitare diete drastiche e digiuni. Meglio invece svolgere un adeguato esercizio fisico per aumentare il dispendio energetico e la massa magra, e mangiare poco e più spesso, masticando lentamente e consumando una colazione abbondante e spuntini salutari tra i pasti principali.

La dieta per accelerare il metabolismo dovrebbe essere ricca di verdure crude e frutta fresca, che oltre a fornire al corpo vitamine, minerali e antiossidanti, hanno poche calorie e contengono molte fibre dal potere saziante.

Per sbloccare il metabolismo lento è poi molto importante garantire il corretto apporto proteico e non eliminare i grassi dalla propria alimentazione.

Alcuni superfood sono in grado di accelerare il metabolismo in modo naturale e rimanere in forma, anche durante le feste proprio perché integrano la dieta con proteine e fibre sazianti, acidi grassi essenziali, vitamine, minerali e sostanze capaci di aiutare l’organismo a fronteggiare lo stress e sostenere il metabolismo.

Superfood che aiutano ad accelerare il metabolismo in modo naturale

Per accelerare il metabolismo e rimanere in forma durante le Feste possiamo farci aiutare da alcuni cosiddetti superfood, super alimenti che rappresentano un vero e proprio concentrato di nutrienti.

Va sempre detto che durante le Feste è giusto concedersi qualche sfizio a tavola, ma non è possibile pensare di compensare dei veri eccessi alimentari con integratori e poco esercizio.

È vero però che, grazie allo straordinario contenuto di acidi grassi essenziali, vitamine, minerali e molecole antiossidanti, i superfood sono utili per aiutare l’organismo ad affrontare al meglio i periodi di stress, aumentare il senso di sazietà e ridurre la fame, sostenendo il metabolismo di carboidrati e grassi, e migliorando la digestione. In più, alcuni superfood contengono potenti antiossidanti, capaci di contrastare i danni provocati dai radicali liberi.

NaturaleBio offre superfood puri e biologici, lavorati attraverso processi che ne mantengono intatti proprietà e benefici e disponibili in formati semplici da integrare nell’alimentazione quotidiana.

Tra i superfood di NaturaleBio utili ad accelerare il metabolismo troviamo la maca peruviana in polvere o in compresse, ottenuta dalla radice di Lepidium meyenii. La maca aiuta il corpo a bruciare grassi più facilmente e a ridurre l’affaticamento, soprattutto quando assunta prima dell’attività fisica. Ha inoltre un’azione tonico-adattogena e migliora dunque la resistenza dell’organismo allo stress, uno dei fattori responsabili del metabolismo lento.

Oltre alla maca, altri superfood dall’azione tonico-adattogena sono il tè matcha e la moringa in polvere (Moringa oleifera) , da gustare come bevande durante la giornata o aggiunti a ricette dolci e salate.

Un altro superfood utile ad accelerare il metabolismo e rimanere in forma è l’alga spirulina, una microalga d’acqua dolce ricca di proteine. L’assunzione di alga spirulina in polvere o in compresse aiuta ad aumentare il senso di sazietà e a evitare fame nervosa, spuntini poco salutari o abbuffate ai pasti.

Infine, anche la polvere ottenuta dalle gustose bacche di açai (Euterpe oleracea) può essere un alleato per mantenere o ritrovare la forma fisica, poiché la sua assunzione sostiene e favorisce il metabolismo dei carboidrati e dei grassi assunti attraverso la dieta, oltre ad essere ricca di preziosi antiossidanti.

Tutti i superfood in polvere NaturaleBio possono essere integrati nell’alimentazione quotidiana in modo molto semplice, ad esempio sciogliendoli nei frullati, negli estratti di frutta e verdura, nello yogurt e negli infusi.

In alternativa, le polveri possono essere aggiunte a insalate, contorni di verdura e altre ricette salate, come pasta fresca, pane e salse, oppure dolci come impasti di torte e biscotti.

Per le ricette dolci è ottimo anche il tè matcha, uno speciale e prezioso tè verde ricco di antiossidanti e in grado di sostenere il sistema immunitario. La polvere di tè matcha, oltre a essere consumata come bevanda, può essere aggiunta nei frullati, nel latte vaccino o vegetale, e nei dolci.

Matcha e moringa sono i superfood “verdi” per eccellenza. Hanno potere saziante e favoriscono la mobilizzazione dei depositi di grasso corporeo, aiutando a bruciarlo. Questi due superalimenti hanno una composizione di aminoacidi, vitamine e minerali che contribuisce ad accelerare il metabolismo.

Arricchendo i cibi con i superfood è possibile, quindi, rendere gli alimenti più nutrienti, gustosi, sazianti e digeribili e accelerare il metabolismo e rimanere in forma con uno sforzo decisamente minore.

