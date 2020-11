Superfood: come aumentare le difese immunitarie con un’alimentazione naturale

Durante la stagione fredda è utile supportare il nostro sistema immunitario per difenderci dai malanni di stagione e, soprattutto quest’anno, è importante per tutti noi proteggerci dall’influenza.

L’alimentazione riveste un ruolo fondamentale per la nostra salute e per sostenere il nostro sistema immunitario. Alcuni alimenti ci aiutano più di altri a fare il pieno di vitamine, minerali, antiossidanti e altre sostanze utili a rinforzare e sostenere il sistema immunitario. Si tratta dei superfood, eccezionalmente ricchi di nutrienti indispensabili per il benessere.

I superfood NaturaleBio sono biologici e attentamente controllati e sono disponibili sia in capsule sia in polvere, così da poter essere aggiunti alle ricette dolci e salate da portare in tavola ogni giorno.

L’alimentazione naturale per aumentare le difese immunitarie

La stagione invernale mette a dura prova il nostro organismo e le sue naturali difese. Le basse temperature rappresentano, infatti, uno stress per il nostro corpo, reso così più vulnerabile a batteri e virus che aggrediscono il sistema respiratorio, già indebolito dall’aria più fredda e secca.

Inoltre, quando le temperature si abbassano, tendiamo a trascorrere la maggior parte del tempo in luoghi chiusi, poco o per nulla arieggiati e spesso affollati, aumentando il rischio di venire a contatto con microrganismi patogeni. Per questo, a cominciare dall’autunno e per tutto l’inverno dovremmo porre più attenzione alle nostre difese immunitarie. Quest’anno poi, risulta quanto mai importante prevenire l’influenza e favorire una guarigione più rapida in caso di tosse, raffreddore e febbre.

Un’alimentazione naturale varia ed equilibrata è ovviamente fondamentale per sostenere il nostro sistema immunitario. La dieta quotidiana dovrebbe fornire tutte le sostanze di cui il nostro corpo ha bisogno e a tavola non dovrebbero mai mancare abbondanti porzioni di verdura cruda e cotta, frutta fresca, cereali integrali e legumi, così da assicurare le giuste quantità di macro e micronutrienti necessari a sostenere l’organismo e a farlo funzionare in modo corretto.

Un aiuto prezioso per aumentare le difese immunitarie arriva dai superfood, alimenti naturali e vegetali particolarmente ricchi di vitamine, sali minerali, acidi grassi essenziali, molecole antiossidanti e altri nutrienti, capaci di migliorare la risposta dell’organismo allo stress e rinforzare il sistema immunitario.

Diversi superfood fanno già parte della nostra alimentazione, mentre altri possono essere introdotti senza difficoltà nella dieta. I superfood proposti da NaturaleBio, azienda italiana specializzata in prodotti biologici di elevata qualità, sono disponibili al naturale, in polvere e possono essere facilmente aggiunti a ricette dolci e salate.

Superfood per aumentare le difese immunitarie

I superfood sono alimenti naturali poco calorici ma eccezionalmente nutrienti e in grado di fornire sostanze essenziali anche se consumati in piccole dosi. Inserire diversi superfood nell’alimentazione quotidiana consente dunque di assicurare un notevole apporto di vitamine, minerali, acidi grassi essenziali, proteine e molecole dall’azione antiossidante, tutti ingredienti preziosi per la nostra salute e il nostro benessere.

La lista dei superfood include svariati alimenti che consumiamo normalmente, come il cavolo riccio e il cavolo nero, le rape rosse, i broccoli e il cavolfiore, i mirtilli, la melagrana e il cacao. Altri superfood sono meno noti e poco diffusi sulle nostre tavole, ma ugualmente ricchi di sostanze benefiche.

Si tratta ad esempio dell’alga spirulina, della maca peruviana, della moringa, del tè matcha e del miele di Manuka. Questi alimenti naturali sono generalmente venduti sotto forma di integratori e in polvere e, in questo secondo caso, possono essere aggiunti alle ricette per unire gusto e proprietà benefiche a tutti i nostri piatti.

Dove trovare e come utilizzare i superfood

Molti superfood sono così potenti da essere venduti in capsule o in polvere, poiché ne bastano piccole quantità per apportare benefici al nostro organismo.

NaturaleBio, azienda italiana specializzata in superfood biologici, importa questi preziosi alimenti dai Paesi di produzione, controllando attentamente la filiera e la qualità dei prodotti. La gamma proposta da NaturaleBio include diversi superfood in polvere da aggiungere alle ricette dolci e salate senza modificare il gusto finale del piatto.

Tra le proposte di NaturaleBio troviamo la moringa (Moringa oleifera), pianta ricca di ferro, calcio e vitamina A, capace di sostenere la funzionalità del sistema immunitario. La polvere di moringa è facilmente solubile e può essere sciolta nelle tisane e nei tè, nei frullati e negli estratti oppure aggiunta agli impasti di biscotti e altri dolci, così come alle verdure, alle insalate e ad altri piatti.

Allo stesso modo si utilizza anche la polvere ottenuta dalle radici di maca peruviana (Lepidium meyenii) ricca di calcio, ferro e riboflavina. Il consumo di maca aiuta a ridurre la stanchezza e l’affaticamento, a sostenere le difese immunitarie e a migliorare la resistenza dell’organismo grazie alla sua azione tonico-adattogena.

L’alga spirulina, microalga d’acqua dolce ricca di proteine, ferro, fosforo e Vitamina K ha una potente azione antiossidante e una spiccata azione ricostituente. Può essere assunta in capsule ma NaturaleBio la propone anche in polvere da aggiungere a insalate, salse, minestre, frullati, o anche nell’impasto della pasta, del pane e dei prodotti da forno dolci e salati.

Per le ricette dolci è ottimo anche il tè matcha, uno speciale e prezioso tè verde ricco di antiossidanti e in grado di sostenere il sistema immunitario. La polvere di tè matcha si sposa benissimo con gli aromi di cannella, vaniglia e cioccolato bianco e, oltre a essere consumata come bevanda, può essere aggiunta nei frullati, nel latte vaccino o vegetale, e nei dolci.

Infine, per sostenere le difese immunitarie è molto utile anche il miele di Manuka, uno speciale miele denso e cremoso, dal sapore e profumo intensi e inconfondibili e dalle qualità uniche. Il miele di Manuka deve le sue incredibili proprietà a una molecola, il Metilgliossale, che lo rende diverso da qualsiasi altro miele in commercio.

Il miele di Manuka di NaturaleBio è disponibile in diversi formati e a varie concentrazioni di metilgliossale.

Lo si può gustare sul pane e sulle fette biscottate a colazione, oppure lo si può utilizzare per dolcificare e arricchire tisane e tè, latte, yogurt, torte e biscotti.

Grazie ai superfood in polvere NaturaleBio e al miele di Manuka è dunque possibile aiutare il sistema immunitario in ogni momento della giornata, dalla colazione alla cena, facendo il pieno di nutrienti essenziali per mantenere una buona salute.