La migliore meta al mondo per gli amanti del buon cibo è Roma (secondo la classifica di Tripadvisor)

Roma è la migliore meta del mondo per chi ama mangiare bene. La classifica di Tripadvisor incorona la capitale d’Italia caput cibi, superando altre destinazioni famose per il cibo come Parigi e alcune città spagnole.

Certo, nella speciale graduatoria di Tripadvisor troviamo al secondo posto Londra, la capitale di un Paese non noto per le sue specialità culinarie, ma la sua offerta internazionale è notoriamente al top. Mentre noi, forse meno international, primeggiamo per la qualità delle nostre offerte culinarie.

Roma non è stata costruita in un giorno e avrai bisogno di molto più di un giorno per ammirare questa città senza tempo – scrive Tripadvisor – La città è un vero collage di piazze, mercati all’aperto e siti storici sorprendenti. Lancia una moneta nella Fontana di Trevi, contempla il Colosseo e il Pantheon e assaggia un perfetto espresso o gelato prima di trascorrere un pomeriggio di shopping a Campo de’ Fiori o Via Veneto. Goditi anche qui alcuni dei pasti più memorabili della tua vita, dalla pasta fresca ai succulenti carciofi fritti o un tenero spezzatino di code alla vaccinara

E per chi pensa che questa classifica sia riduttiva per la città eterna, ricordiamo che l’offerta culinaria è cultura e chi meglio dell’Italia sa cosa significa essere un mix storico di tradizioni diverse? Mix che porta anche a questi importanti risultati, soprattutto in un momento storico che ha depresso il turismo e la voglia di viaggiare.

La nostra città è effettivamente capace di regalare un’esperienza irripetibile – dichiara all’Ansa l’assessore al Turismo, Alessandro Onorato – che unisce la particolarità della cucina romana alla straordinaria bellezza dei luoghi. Il food è un asset fondamentale per la ripartenza del turismo nella Capitale. Siamo convinti che una volta superata la pandemia, Roma recupererà velocemente quei 20 milioni di viaggiatori all’anno

Nella top ten generale delle mete consigliate non compare quest’anno alcuna città italiana, ma la stessa Roma era la terza meta nel 2018.

Roma non delude (quasi) mai.

Fonti: Tripadvisor / Ansa

