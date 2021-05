Robot da cucina Lidl a 2 euro? Non fidatevi! Si tratta di una truffa

No, la Lidl non sta vendendo il noto robot da cucina Le Monsieur Cuisine a marchio SilverCrest a prezzi stracciati. Se ultimamente vi è capitato di leggere degli annunci riguardanti questo prodotto in offerta ad un prezzo che oscilla tra 1,99 e 2,95, non fatevi ingannare. Si tratta di una bufala abbastanza ricorrente, che sta circolando di nuovo in questi giorni.

Nelle ultime settimane, infatti, è stato diffuso un post su Facebook, poi rimosso, che recitava: “A causa degli eventi alla sede Lidl, l’azienda sta vendendo SilverCrest come risarcimento per solo 1,99 euro”. Un’altra segnalazione riguarda delle mail contenenti un link che rimanda ad un sito. Attenzione, quindi, a non cadere nella trappola. Non cliccate sul link e, soprattutto non compilate nessun modulo e non fornite per nessuna ragione i vostri dati personali. Basta inserire pochi dati affinché qualche soggetto malintenzionato possa accedere alla propria carta di credito e ai dati sensibili.

Il famoso robot da cucina, infatti, ha un costo di circa 400 euro ed è davvero inverosimile che possa essere scontato del 99%. L’elettrodomestico venduto da Lidl è noto alle cronache per essere stato oggetto di ritiro in Spagna dopo che l’azienda SilverCrest è stata accusata di plagio dalla Vorverk, che produce il celebre Bimby. Nonostante questa vicenda, non esiste al momento nessuna promozione che riguarda il robot da cucina messo in commercio da Lidl, che comunica le sue offerte sempre attraverso i propri canali social ufficiali o sul sito web.

