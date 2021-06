Allergeni non dichiarati in etichetta: ritirati dagli scaffali frollini con gocce di cioccolato

Se avete acquistato recentemente dei biscotti con gocce di cioccolato e soffrite di allergie, fate molta attenzione. In questi giorni il Ministero della Salute ha pubblicato una comunicazione riguardante il ritiro dai supermercati di frollini con gocce di cioccolato. Il motivo del richiamo è legato alla presenza di allergeni non dichiarati in etichetta, nello specifico nocciole e uova.

Il prodotto oggetto del ritiro, a marchio Buon’Ora, viene venduto nella catena di supermercati ALDI. Il lotto ritirato è L 15214 (B), con termine ultimo di conservazione fissato al 28/05/2022.

Ecco la scheda completa con i dettagli dei frollini ritirati dal Ministero della Salute:

Chiunque avesse acquistato i frollini può restituirli presso qualsiasi punto vendita Aldi. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero telefonico 800 370 370.

Fonte: Ministero della Salute

