Il ristorante vegetariano di Amsterdam che ha introdotto “serre private” per cenare mantenendo il distanziamento sociale (anche quando piove)

Vere e proprie stanzette separate, per cenare al ristorante in sicurezza ai tempi del coronavirus ma anche nei giorni di pioggia e maltempo, frequenti in Olanda anche nei mesi estivi. È questa l’idea di un ristorante vegetariano di Amsterdam che sta testando le cosiddette “serre di quarantena”.

Esse permetteranno ai commensali di pranzare o cenare ogni giorno dell’anno, con qualunque condizione meteo al riparo dalle intemperie e senza avere contatti con gli altri commensali.

Ai tempi del coronavirus, le cene al ristorante sono impossibili almeno in Italia dove al momento si può optare solo per i menu da asporto. Ma in Olanda il ristorante Mediamatic ha ideato una soluzione stramba ma originale.

Si tratta di piccole casette, simili a serre, in cui è possibile sedersi e cenare. All’interno di queste stanze isolate dal resto del mondo, c’è posto solo per un piccolo tavolo per due persone.

Il menu, rigorosamente vegetariano, è formato da quattro portate servite agli ospiti seguendo particolari accortezze. I camerieri infatti indossano guanti e protezioni per il viso per ridurre al minimo il rischio di contagio e usano lunghe tavole per servire i piatti all’interno delle serre.

“È davvero accogliente, è carino e il cibo è delizioso”, ha detto a Reuters Janita Vermeulen, che ha cenato presso il ristorante.

Una soluzione originale che, visto il clima piovoso di Amsterdam, potrebbe essere usata anche durante le giornate di maltempo. In questo momento, il ristorante sta testando il servizio solo con i componenti della famiglia dei gestori insieme agli amici del personale. Anche limitando a loro i posti, è già stato registrato il tutto esaurito per giorni, come si vede sul sito web del ristorante. La vista che si può ammirare dalle serre è davvero suggestiva.

“Nei ristoranti e nei bar, una stanza separata è tradizionalmente chiamata in francese: “chambre séparée”. Suggerisce un tipo sexy di intimità, qui possono accadere cose che dovrebbero rimanere nascoste alla vista e non essere ascoltate da tutti. Abbiamo deciso di dare lo stesso nome anche alle nostre serre. Anche se ciò che accade all’interno sarà pubblico” si legge sul sito del ristorante che promette cene sicure sul lungomare. “Naturalmente, queste serre separate sono adatte solo a persone che sono già intime”.

Una soluzione decisamente meno praticabile in Italia, soprattutto durante l’estate visto che il nostro clima è più caldo e meno piovoso rispetto a quello del Nord Europa.

