PizzAut, la prima pizzeria gestita da ragazzi autistici diventa itinerante con il nuovo food track che girerà l’Italia

Vi ricordate il progetto di PizzAut, pizzeria gestita interamente da ragazzi autistici? La novità è che, grazie ad una raccolta fondi, è stato possibile acquistare un nuovo food truck che consentirà a questi speciali pizzaioli di portare le loro prelibatezze in giro per la Lombardia (e non solo).

Vi abbiamo raccontato in diversi articoli la storia di PizzAut, una pizzeria davvero speciale che doveva aprire il 2 aprile di quest’anno ma che, purtroppo, a causa del coronavirus ha dovuto rimandare l’inaugurazione.

I ragazzi però non si sono arresi e, da giugno, hanno iniziato a portare la loro pizza in giro per tutta la Lombardia grazie ad un food truck di seconda mano. Insomma si sono adattati creando una pizzeria itinerante!

È stata poi attivata una raccolta fondi per acquistare un furgoncino migliore grazie al quale i ragazzi potranno sfornare pizze in giro per l’Italia. E l’obiettivo è stato prontamente raggiunto: l’arrivo del nuovo mezzo è stato comunicato direttamente sulla loro pagina Facebook.

Con il nuovo furgone i ragazzi sono arrivati già fino a Piazza Montecitorio e si sono fatti conoscere e apprezzare da diversi parlamentari e dal premier Conte. È stata ovviamente anche un’occasione per parlare di inclusione e diritti delle persone disabili.

PizzAut non ha intenzione di fermarsi qui, ha infatti in serbo altri progetti come quello che, grazie all’attivissimo presidente Nico Campora, partirà ad ottobre quando sarà allestita una vera e propria accademia formativa rivolta a ragazzi autistici che potranno imparare il mestiere del pizzaiolo e dell’operatore di sala.

Quando aprirà la vera e propria pizzeria? Da PizzAut fanno sapere che non c’è ancora una data certa, forse settembre, comunque solo quando sarà possibile garantire il massimo della sicurezza per clienti e ragazzi.

