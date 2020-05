Gli italiani nella fase 2 hanno preso d’assalto i McDrive: lunghe file di auto nei fast food di tutta Italia

Da ieri lunghe file di auto ai McDonald italiani. Da Nord a Sud, i McDrive sono stati letteralmente presi d’assalto paralizzando in alcuni casi le città. Sta accadendo un po’ ovunque, dalla Sardegna alla Puglia, da Catania a Pomezia.

Da ieri, 4 maggio, è partita la Fase 2. Tra le novità vi è la possibilità di acquistare cibo da asporto. Di fatto possiamo quindi recarci presso un ristorante, bar o fast food, comprare cibo pronto e consumarlo a casa o sul luogo di lavoro.

Ciò sembra aver innescato una sorta di corsa al McDonald. E non si tratta di un caso isolato. Sui social infatti spopolano i video che mostrano le lunghe code di auto incolonnate in attesa di hamburger, coca cola e patatine. Probabilmente, nelle file sono presenti anche coloro che, loro malgrado, stavano circolando proprio sulla via in cui si trovava la nota catena di fast food contribuendo a paralizzare il traffico.

Sembra incredibile, quasi una bufala, ma stando ai filmati postati sui social sembra tutto vero. Che gli italiani avessero voglia di tornare alle vecchie abitudini, è verosimile.

Mancavano le passeggiate all’aria aperta, le uscite con gli amici e i “congiunti”, certamente anche gli aperitivi e le cene ma le nuove immagini mostrano un altro aspetto di cui finora non eravamo consapevoli: tanti italiani avevano il desiderio di “junk food” e sono stati disposti ad attendere lunghe ore pur di acquistare uno dei menu di McDonald.

E non si parla di file di pochi minuti. In alcuni casi, come ad esempio a Pomezia, in provincia di Roma, per un panino al McDrive è stato necessario attendere anche tre ore, secondo quanto riportano i media locali, paralizzando l’area fino alle 22 circa.

Situazione simile anche in Sardegna, da Cagliari a Olbia, e a Catania dove tutti e tre i McDrive aperti da ieri, sono stati presi d’assalto.

Tanti sono i video pubblicati sui social. Qui siamo a Cagliari:

Questo mostra un McDrive della Calabria, dove si vede una fila di auto in attesa di svoltare per accedere al fast food.

Qui invece siamo a Catania, dove la situazione sembra pressoché la stessa:

Questa è Bari:

Questa la lunga fila di ieri sera al McDrive di Terni:

Una situazione tanto incredibile da non sembrare neanche vera, alla faccia dell’autoproduzione e del cibo salutare.

