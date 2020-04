Assalto al McDonald’s: fino a 3 ore di coda per la riapertura in Francia, mentre in Galles invasione di… un gregge di pecore

3 ore di ingorgo e una coda lunga diversi chilometri. Questo è l’effetto che ha provocato in Francia la riapertura di un ristorante McDonald’s.

Siamo nel dipartimento di Seine-et-Marne, dove il canale televisivo BFMTV ha documentato l’assurda fila e i lunghissimi tempi di attesa per ricevere un ordine nel locale “McDrive”, dove si attende il cibo del fast food nella propria auto.

Confinement : la réouverture du McDonald's en drive de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, a provoqué 3 heures d'embouteillage de plusieurs kilomètres hier soir.pic.twitter.com/LfQ0Bji6lN — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 21, 2020

A fare notizia, però, è anche un altro ristorante McDonald’s, questa volta nel Galles del sud. Siamo nella città di Ebbw Vale, dove il locale, ancora chiuso, ha ricevuto un’insolita visita, quella di un gregge di pecore.

Gli animali hanno brucato l’erba dalle aiuole (e persino le maniglie di plastica).

Come dire, dai “pecoroni” in fila per ore… alle pecore.

Fonte: BFMTV, South Wale Argus

