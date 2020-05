Riaprono i ristoranti in Emilia Romagna: il protocollo innovativo, primo in Italia, che scavalca le attuali linee guida

Lo chiamano “protocollo innovativo”, quello che in Emilia Romagna porterà direttamente alla riapertura di bar e ristoranti a partire dal 18 maggio, in piena Fase 2. Si tratta di un regolamento per ora in “contraddizione con le norme nazionali” e che, se non verrà impugnato dal Governo, potrebbe essere il primo a portare importanti novità nel settore della ristorazione: niente più distanza di 2 metri tra i tavoli, niente più obbligo di mascherina o di guanti e banditi i buffet a self-service.

A mettere nero su bianco una serie di linee guida omogenee su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna in vista della riapertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di asporto e consumo sul posto (ristoranti, bar, pizzerie, piadinerie, paninoteche, chioschi) è l’assessorato regionale al Turismo e commercio, in collaborazione con la Direzione generale cura e della persona, salute e welfare della Regione, le associazioni di categoria, i sindacati e i Comuni del territorio.

“L’obiettivo del presente protocollo – si legge sul Documento ufficiale approvato dalla Giunta a Bologna – è fornire linee guida e indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di Covid-19 all’interno degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e alle attività artigianali che vedono per l’asporto o per il consumo sul posto, in funzione dell’avvio della Fase 2 di riapertura”.

Riapertura ristoranti

In generale, il documento insiste sulla responsabilizzazione dei clienti nell’assunzione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza, che verranno “coadiuvati” dagli esercenti tramite cartelli esplicativi e depliant in più lingue. In pratica, sulla scia di un approccio squisitamente svedese, si cerca di bilanciare il buon senso dei cittadini con le norme restrittive

dei cittadini con le norme restrittive Distanziamento : non si parla più di distanziamento tra tavolini, ma di distanziamento tra persone e si sancisce che le persone devono stare ad almeno 1 metro

: non si parla più di distanziamento tra tavolini, ma di distanziamento tra persone e si sancisce che le persone devono stare ad almeno 1 metro Per evitare assembramenti è prevista, se possibile, la separazione degli accessi in entrata e uscita e sistemi di prenotazione telefonica e digitale con scaglionamento delle presenze

in entrata e uscita e sistemi di telefonica e digitale con scaglionamento delle presenze Rimane sconsigliato l’uso di appendiabiti in comune, il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile evitare il contatto tra gli abiti e gli altri oggetti personali

in comune, il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile evitare il contatto tra gli abiti e gli altri oggetti personali Dehors: il protocollo incoraggia l’uso degli spazi all’aperto così come l’adozione di menu digitali su dispositivi

il protocollo incoraggia l’uso degli spazi all’aperto così come l’adozione di menu digitali su dispositivi Personale e dipendenti : tutti dovranno avere specifici dispositivi di protezione individuale (Dpi), a partire dalle mascherine, e adeguatamente informato/addestrato sul loro uso. È poi necessaria una costante igiene delle mani mediante appositi prodotti, mentre mascherine, guanti monouso e disinfettanti per superfici dovrebbero essere messi a disposizione agli ospiti che ne facciano richiesta

: tutti dovranno avere specifici dispositivi di protezione individuale (Dpi), a partire dalle mascherine, e adeguatamente informato/addestrato sul loro uso. È poi necessaria una costante igiene delle mani mediante appositi prodotti, mentre mascherine, guanti monouso e disinfettanti per superfici dovrebbero essere messi a disposizione agli ospiti che ne facciano richiesta Misurazione temperatura : non è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea per l’ingresso nel locale di dipendenti, così come per i clienti

: non è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea per l’ingresso nel locale di dipendenti, così come per i clienti Buffet : sono banditi i buffet a self service

: sono banditi i buffet a self service Sanificazione : le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione dovranno essere effettuate almeno due volte al giorno, con particolare riguardo a servizi igienici, maniglie di banchi ed armadi, frigoriferi e terminali Pos. La biancheria da tavolo va sostituita ad ogni cambio di cliente

: le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione dovranno essere effettuate almeno due volte al giorno, con particolare riguardo a servizi igienici, maniglie di banchi ed armadi, frigoriferi e terminali Pos. La biancheria da tavolo va sostituita ad ogni cambio di cliente Pagamento: per saldare il conto è preferibile usare sistemi di pagamento digitali (carte di credito, bancomat). In ogni caso davanti alla cassa potranno essere collocate barriere di protezione in plexiglass

Riapertura bar

Vengono incentivati il take away e la consegna a domicilio

Ingressi contingentati

Affissione cartelli informativi

Forme di segnalamento a terra

Presenza di dispenser con gel igienizzante

Il servizio al banco deve avvenire con il distanziamento interpersonale di almeno un metro

Escluso il fai-da-te e i prodotti in vendita dovranno essere serviti dal personale, possibilmente con servizio ai tavoli

I tavoli vanno puliti e disinfettati ad ogni cambio di cliente

Sanificazione : come per i ristoranti, le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione dovranno essere effettuate almeno due volte al giorno, con particolare riguardo a servizi igienici, maniglie di banchi ed armadi, frigoriferi e terminali Pos. La biancheria da tavolo va sostituita ad ogni cambio di cliente

: come per i ristoranti, le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione dovranno essere effettuate almeno due volte al giorno, con particolare riguardo a servizi igienici, maniglie di banchi ed armadi, frigoriferi e terminali Pos. La biancheria da tavolo va sostituita ad ogni cambio di cliente Pagamento: per saldare il conto è preferibile usare sistemi di pagamento digitali (carte di credito, bancomat). In ogni caso davanti alla cassa potranno essere collocate barriere di protezione in plexiglass

Fonti: Regione Emilia Romagna

Leggi anche: