Bonus Lazio Km 0: incentivi ai ristoratori che acquistano prodotti agroalimentari laziali

Un rimborso pari al 30% della spesa per i ristoratori che scelgono i prodotti locali DO (denominazione d’origine), IG (indicazione geografica) e PAT (prodotti agroalimentari tradizionali). Sarà possibile con il cosiddetto “Bonus Lazio Km0” promosso dalla Regione per dare ulteriore sostegno al settore.

Oltre al bonus ristori contenuto nell’omonimo Decreto dei giorni scorsi, infatti, gli operatori della ristorazione del Lazio potranno beneficiare di un altro tipo ancora di intervento.

Ai loro sarà concesso un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher, che sarà pari al 30% della spesa effettuata per l’acquisto di prodotti DO, IG e PAT del territorio della regione. L’importo del contributo sarà ricevuto a fronte di una fattura già quietanzata per l’acquisto dei prodotti indicati dal bando.

Chi può fare richiedere il Bonus Lazio Km0

Possono partecipare al bando gli operatori della ristorazione che esercitano attività primaria o secondaria nel Lazio iscritta a questi codici ATECO:

ristorazione con somministrazione (cod. 56.10.11)

attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (cod. 56.10.12)

ristorazione su treni e navi (cod. 56.10.50)

catering per eventi, banqueting (cod. 56.21.00)

Il contributo varierà

da un minimo di 500 euro – a fronte di una spesa ammissibile di almeno 1.667 euro

a un massimo di 5.000 euro– per una spesa ammissibile pari ad almeno 16.667 euro

Come presentare la domanda

Come si legge sul sito della Regione Lazio, gli interessati che intendano partecipare al bando sono invitati, prima di procedere con la compilazione del form online, a prendere visione del bando e della guida per la compilazione della domanda online, a scaricare, compilare e sottoscrivere l’allegato A della domanda di voucher.

QUI tutte le informazioni.

