Mascherina dentro ai nuggets di pollo del McDonald’s: bimba rischia soffocamento

Stava mangiando le sue crocchette di pollo preferite la piccola Maddie, di soli 6 anni, quando improvvisamente si è sentita soffocare. La madre, Laura Arber, ha immediatamente messo le dita in gola alla figlia per recuperare l’oggetto che le si era bloccato in gola e quando è riuscita finalmente a estrarlo, si è accorta che era di colore blu.

Ha quindi guardato gli altri nuggets per capire se ce ne fosse traccia, e ha notato che da un’altra crocchetta spuntava qualcosa dello stesso colore. Si trattava di una mascherina cotta all’interno del pollo. Davvero disgustoso!

Il McDonald’s coinvolto nell’incidente è quello di North Lane ad Aldershot, Inghilterra, dove Laura aveva ritirato il suo ordine per consumarlo a casa insieme ai figli.

La donna è tornata sul posto per chiedere spiegazioni ma il personale non si è scusato e ha risposto che le crocchette erano state cucinate altrove. Nel frattempo continuavano a essere servite!

Solo successivamente, come riporta Hampshire Live, un portavoce di McDonald ha risposto a Laura dichiarando:

“Siamo molto dispiaciuti dell’esperienza di questo cliente. La sicurezza alimentare è della massima importanza per noi e poniamo grande importanza sul controllo di qualità, seguendo rigorosi standard per evitare eventuali imperfezioni. Quando la questione è stata portata all’attenzione del nostro personale, ci siamo scusati, abbiamo offerto un rimborso completo e abbiamo chiesto al cliente di restituire l’articolo in modo da poter indagare ulteriormente sulla questione.”

FONTI: HampshireLive

