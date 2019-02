Non avere timore di chiedere la doggy bag al ristorante!

Nella Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, che si celebra oggi 5 febbraio, è questo l'appello che lanciamo agli Italiani: per evitare gli sprechi anche al ristorante, non ci si deve vergognare di chiedere la doggy bag, la scatola che permette di portare a casa gli avanzi dei pasti consumati.

Solo un italiano su tre (33%), quando esce dal ristorante si porta talvolta a casa gli avanzi con la cosiddetta “doggy bag”, mentre una percentuale del 18% lo fa solo raramente.

E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ sugli sprechi alimentari degli italiani in vista della ricorrenza della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare che si celebra il 5 febbraio.

"Nel nostro Paese la situazione resta comunque molto lontana – nota la Coldiretti – rispetto ad altre nazioni partire dagli Stati Uniti dove la borsa con gli avanzi è una nata addirittura negli anni ’40 per diventare ormai una prassi naturale e consolidata tra la popolazione che coinvolge addirittura i Vip".

In Francia è stata fatta perfino una norma che obbliga i ristoranti con più di 180 posti a sedere di avere in dotazione la doggy bag, ma l’abitudine di portarsi a casa gli avanzi è radicata anche in Cina, dove la richiesta del “dabao” (che significa “Mi faccia un pacchetto”) è entrato nel galateo, e viene considerato un comportamento da persone educate.

In Italia? Nel nostro Paese, purtroppo, ancora ben il 9% non la chiede perché non è educato, volgare, da poveracci ed il 5% perché si vergogna. C’ è peraltro un 28% di italiani non lascia alcun avanzo quando va a mangiare fuori.

QUANDO ESCE DAL RISTORANTE RICHIEDE LA DOGGY BAG CON GLI AVANZI?

Sempre, spesso, talvolta 33%

Raramente 18%

Non lascio mai avanzi 24%

No perché mi vergogno 5

No perche non è educato, volgare, da poveracci 9%

Non saprei cosa farmene 9%

Non risponde 2%

Fonte: Indagine Coldiretti/Ixe’

NESSUNA VERGOGNA QUANDO BISOGNA COMBATTERE GLI SPRECHI ALIMENTARI!

