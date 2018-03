A febbraio a North Kansas City (Missouri) è stata inaugurata la Kombucha brewkery, ovvero la fabbrica del Kombucha, un locale dove è possibile sorseggiare la famosa bevanda fermentata, alla spina o in bottiglia in diverse varianti, e scoprire i suoi tanti benefici.

Con questa nuova avventura, i proprietari Amy Goldman e Sean Galloway, continuano i loro sforzi come ambasciatori e produttori di tè kombucha di produzione locale, una fermentazione analcolica gustosa e che offre molti benefici.

E’ già da anni che la coppia produce e vende direttamente il tè kombucha al mercato degli agricoltori della zona proponendolo sfuso al bicchiere o riempendo i growler, ossia le bottiglie per birre artigianali, che portano i clienti attenti alla sostenibilità ambientale.

Successivamente, The Brewkery ha lanciato una linea di kombucha in bottiglia chiamata “Lucky Elixir”. I sapori principali includono il kombucha aromatizzato con luppolo, quello allo zenzero e lime, il Berry Blend (prodotto con mora e bacche di aronia) e il mango. Lucky Elixir è distribuito in 65 negozi di alimentari e negozi specializzati in tutta Kansas City.

Tanto il successo di questi prodotti che, come hanno raccontato Amy e Sean, i clienti continuavano a chiedergli di aprire un posto per riempire i propri growler o per sorseggiare il proprio kombucha tè tutte le volte che volevano, magari in compagnia degli amici.

E’ nata così l’idea della Kombucha brewkery. La coppia ha quindi trasferito le sue attività in uno spazio di circa 300 metri quadri a North Kansas City. Hanno iniziato a produrre e imbottigliare kombucha nello stabilimento di produzione situato dietro la sala giochi in cui invece è stato ricavato un pub per gli ospiti che ora possono riempire i growler quando vogliono, bere freschi kombucha alla spina, ordinare e acquistare le tante varianti di kombucha in bottiglia.

La Brewkery ha una dozzina di rubinetti da cui poter spillare il kombucha in diversi sapori (lo servono anche miscelato a birra e sidro). La sala da pranzo offre un ambiente accogliente per socializzare, gustare spuntini leggeri come panini e insalate e avere l’opportunità di conoscere meglio la bevanda. I gestori infatti, veri fan delle proprietà del kombucha, si occupano anche di fare promozione ai benefici che offre in termini di salute. La bevanda è nota in particolare per essere un energy drink naturale e per agire come probiotico a livello intestinale.

La fabbrica del kombucha di Kansas City non è in realtà l’unico locale dedicato a questa bevanda. Anche a Fort Collins, in Colorado, il Fermentery Turtle Mountain ha aperto una sala dedicata esclusivamente al tè fermentato dove si trovano 7 rubinetti per sorseggiare altrettante varianti di kombucha: allo yerba mate, alla torta di mele, all’infuso hawaiano, alla lavanda, allo zenzero, al mirtillo e al rosmarino. Il locale vende tra l’altro anche altri prodotti fermentati tra cui i crauti e il kimchi.

Francesca Biagioli

Foto: The Brewkery