Zuppa di pastinaca e zenzero, la ricetta detox per l’inverno

Conoscete la pastinaca? Se la risposta è no, è arrivato il momento di scoprire questo straordinario ortaggio assaporandolo, in accoppiata con lo zenzero, in una gustosa zuppa detox perfetta per la stagione invernale.

Nei Paesi anglosassoni, la pastinaca è molto utilizzata in cucina per preparare deliziose zuppe, vellutate e insalate. In Italia, invece, questo antico tubero oggi è quasi del tutto sconosciuto ai più, mentre fino al Medioevo era molto diffuso.

La pastinaca sativa appartiene alla famiglia delle Apiaceae e ricorda molto la carota, ma presenta una colorazione biancastra e andrebbe consumata cotta. Le dimensioni di questo ortaggio variano da quelle di una comune carota fino al triplo del peso. Per quanto riguarda il suo sapore, è piuttosto fresco e leggermente dolce.

Ricca di fibre, vitamina C, magnesio e potassio, la pastinaca è un ortaggio molto nutriente e versatile, che può essere consumato in vari modi: al forno, fritta, al vapore, bollita, ad insalata o in versione zuppa.

La ricetta della zuppa pastinaca e zenzero

Quella che vi proponiamo è una ricetta sfiziosa e nutriente, adatta alle sere fredde invernali. La zuppa pastinaca e zenzero ha un sapore fresco e speziato al palato e rappresenta un’alternativa fantasiosa alle classiche zuppe di verdure o legumi.

Ingredienti

-2 cucchiai di olio extravergine

-1 cipolla grande tritata

-750 gr di pastinaca

-1 spicchio d’aglio tritato

-2 cm di radice di zenzero pelata e tritata

-1,2 litri di brodo vegetale

-3 cucchiai di panna acida

Preparazione

Scaldare l’olio in una padella larga, aggiungere la cipolla e rosolare per circa 3-4 minuti o fino a quando non diventa dorata. Nel frattempo, lavate le radici di pastinaca, tagliate le estremità e tagliatele a pezzetti uguali.

Aggiungere la pastinaca tagliata nella padella insieme all’aglio e allo zenzero e far rosolare per 2 minuti, mescolando. Versare il brodo vegetale e portare a ebollizione, cuocendo a foco lento per 20-25 minuti fino a quando la pastinaca non sarà diventata più tenera. Usare un mixer a immersione per frullare la zuppa fino a quando apparirà liscia e vellutata. Infine, aggiungere la panna acida.

Servire nei piatti o in ciotole per zuppa, accompagnando il piatto con una spolverata di prezzemolo o paprika dolce. In alternativa, è possibile arricchire la pietanza con qualche chips di pastinaca.

Buona zuppa detox!

Fonte: The Press and Journal

Leggi anche: