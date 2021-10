Zuppa di miso, la ricetta giapponese ispirata al capolavoro “Il mio vicino Totoro” di Miyazaki

Come preparare l’originale zuppa di miso giapponese. La ricetta che vi consigliamo è tratta dal libro “La cucina incantata”, edito da Trenta Editore ed è ispirata al capolavoro d’animazione “Il mio vicino Totoro“, diretto da Hayao Miyazaki

La zuppa di miso è uno dei piatti tipici giapponesi più iconici di sempre. Non è altro che un piatto a base di brodo, riso e miso (condimento derivato dai semi della soia gialla), ideali per riscaldarsi nelle fredde sere autunnali e invernali. Si tratta di una pietanza molto semplice da preparare, oltre che estremamente leggera.

Se volete realizzare questa zuppa in in casa, vi suggeriamo la ricetta del libro “La cucina incantata”, una vera chicca per gli amanti delle opere del maestro Miyazaki che vogliono scoprire cultura giapponese e cimentarsi con le ricette mostrate nei capolavori dello Studio Ghibli.

Ingredienti per 1 persona

100 g di riso basmati

1⁄2 litro di acqua

4 cucchiai di miso bianco

1 porro

erba cipollina

Preparazione

Cuocete il riso abbastanza al dente senza scolarlo. Sciogliete il miso con un cucchiaio di acqua di cottura del riso e incorporatelo al brodo, mescolando bene. Cospargete la zuppa con un porro affettato a strisce lunghe e sottili. Servite la zuppa ben calda con una spolverata di erba cipollina a piacere.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: