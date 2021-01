Con questo freddo cosa c’è di meglio che una bella zuppa di stagione? Meglio ancora se con proprietà depurative. Ecco la ricetta della zuppa a base di lenticchie rosse, curcuma e zenzero, che vi permetterà di purificare il vostro organismo e sentirvi anche più leggeri!

Ingredienti 1 cipolla grande

2 carote

1 gambo di sedano

4 tazze di acqua

200 g di lenticchie rosse decorticate biologiche

2 cucchiaini di curcuma

20 g di zenzero grattugiato

erbette aromatiche a piacere

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

70 minuti

70 minuti Tempo Riposo:

2 ore in ammollo

2 ore in ammollo Dosi:

per 2 persone

per 2 persone Difficoltà:

bassa

Zuppa depurativa di lenticchie rosse, curcuma e zenzero: preparazione

Pulite, pelate e tagliate grossolanamente la cipolla, la carota e il sedano, versate tutto in una pentola capiente, aggiungete le tazze di acqua, due prese di sale grosso e fate bollire per circa 40 minuti, poi aggiungete le lenticchie che avete lasciato in ammollo per un paio d’ore, copritele e lasciatele cuocere per circa 30 minuti a fuoco medio.

Una volta cotte le lenticchie, frullate tutto con un mixer ad immersione, aggiungete la curcuma, lo zenzero grattugiato, le erbette che preferite, mescolate bene e servite!