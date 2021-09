Torta pere e cioccolato: la ricetta deliziosa (e senza zucchero) per inaugurare l’autunno

I 14 Pinguini tornati in libertà, il commovente ritorno in natura

La ricetta per preparare in casa una soffice e gustosa torta pere e cioccolato in versione leggera senza zuccheri aggiunti

Preparato con farine poco raffinate, frutta fresca di stagione e sciroppo d’agave, questo dolce light è perfetto da servire all’ora della merenda.

L’impasto di questa torta è stato realizzato senza l’aggiunta di grassi. Le pere, ridotte in purea, contribuiscono a rendere l’impasto morbido e vellutato e a conferirgli un dolce aroma delicato. Le pere che abbiamo usato per la preparazione della torta possono essere di qualsiasi qualità, fondamentale però che siano nostrane e di stagione, potrete inoltre utilizzarle per guarnire il dolce insieme a della frutta secca in granella.

Indice Ingredienti

1 uovo (48 gr sgusciato)

50 gr di sciroppo d’agave

100 gr di farina 1



10 gr di cacao amaro

6 gr di lievito per dolci

pere aggiuntive q.b.

nocciole in granella q.b.

burro e farina q.b. per lo stampo

1 stampo per torte da 22 cm di diametro

Tempo Preparazione:

20 minuti circa

30 minuti circa

–

per 4 persone

bassa

Imburrare e infarinare lo stampo,

lavare e pulire le pere, metterle in un robot da cucina e triturarle fino a farne una purea,

in una ciotola capiente mettere l’uovo sgusciato insieme alla purea appena preparata e mescolare con una frusta,

incorporare quindi lo sciroppo d’agave e a seguire anche la farina, il cacao e il lievito,

versare il composto nello stampo,

decorarlo in superficie con delle fettine di pere già pulite e la granella di nocciole e

cuocere in forno caldo a 180° per circa trenta minuti,

a cottura ultimata sfornare e dopo qualche minuto sformare delicatamente,

mettere la torta su una gratella e farla raffreddare completamente prima di servirla.

La torta pere e cioccolato, se riposta in appositi contenitori ermetici, resterà morbida e fragrante per diversi giorni.