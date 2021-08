Tisana detox all’anguria e alla menta: la ricetta veloce (e super rinfrescante) per disintossicarsi dopo le vacanze

Tra poco le vacanze estive saranno un lontano ricordo. L’estate è la stagione dedicata al relax e, può capitare, che a causa dei ritmi più lenti e di qualche sgarro in può a tavola si tenda ad accumulare qualche chilo di troppo. Prima di ritornare alla routine e a lavoro può essere utile rimettersi in forma con delle tisane disintossicanti che aiutano a purificare l’organismo e ad eliminare le tossine.

Per ripartire con slancio vi consigliamo una deliziosa tisana detox, super rinfrescante, da preparare con un frutto di stagione amatissimo: l’anguria, nota per le sue straordinarie proprietà diuretiche e antiossidanti.

Ingredienti

una fetta d’anguria

un litro d’acqua

qualche fogliolina di menta fresca

qualche fettina di cetriolo (facoltativo)

Preparazione

Preparare l’acqua aromatizzata all’anguria è semplicissimo. Iniziate tagliando a cubetti una fetta di anguria, dopo aver rimosso i semi. Trasferite i pezzi d’anguria in una caraffa di vetro. Versate l’acqua e aggiungete le foglie di menta fresca. Schiacciate leggermente i cubetti di cocomero in modo da far uscire un po’ di succo e rendere la tisana detox ancora più gustosa. Conservate in frigo almeno 5 ore prima di gustarla. Se vi piace, potete anche aggiungere anche qualche fettina di cetriolo.

