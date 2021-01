Tempeh salad: se ti avanza la lattuga, prova questa ricetta a spreco zero

Sapete che le insalate sono seconde nella classifica del cibo più sprecato in Italia? Vi presentiamo allora un ricetta vegetariana che vi permetterà di riutilizzare fino all’ultima foglia di lattuga che avete in frigorifero.

A chi non è mai capitato almeno una volta di acquistare l’insalata, magari anche in busta, e di dimenticarsela in frigorifero. In alcuni casi non riusciamo a finirla o magari la facciamo andare a male non sapendo come utilizzarla.

Uno spreco che dovremmo assolutamente evitare. E’ importante infatti imparare a sfruttare al massimo il cibo che acquistiamo, trasformando così gli sprechi in una risorsa. Possiamo farlo anche attraverso nuove ricette, come quella che ci presenta il nostro collaboratore per la rubrica Zero Sprechi Roberto Cruciani.

Stavolta si tratta di una gustosa e coloratissima tempeh salad. Ecco cosa ci serve per prepararla.

Ingredienti per 2 persone

1 cespo di lattuga o dell’insalata che preferisci

200g di tempeh

1 carota

1 avocado

1/4 di cavolo viola piccolo

sale e pepe qb

semi di sesamo

Per la salsa

3/4 tbsp di olio d’oliva

2 tbsp di salsa di soia

il succo di mezzo limone

Come si prepara

Taglia l’insalata a listelle non troppo spesse e mettila in una scodella.

Taglia il tempeh a fette molto sottili, e fallo tostare in una padella grande senza olio o acqua fino a doratura.

Nel frattempo taglia a listelle sottili il cavolo viola e la carota, e affetta l’avocado.

In un piccolo recipiente unisci l’olio, la salsa di soia e il succo di limone e mescola per bene.

Componi l’insalata con tutti i suoi ingredienti, aggiungi la salsa, il sale, il pepe e i semi di sesamo a guarnire.

Guarda qui il video della ricetta:

