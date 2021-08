Semi di cocomero, non buttarli: possono diventare uno straordinario condimento

Per molte persone i semi del cocomero rappresentano un vero fastidio. Ma sapevate che possono essere ingeriti? Ebbene sì, questi semi sono un toccasana per la salute. In pochi lo sanno, ma i semi di anguria sono ricchi di magnesio, potassio, ferro, sali minerali e vitamine del gruppo B. Sono molto versatili e si prestano perfettamente anche a ricette salate. Vediamo insieme come utilizzarle per arricchire e rendere più saporiti alcuni piatti!

Semi di cocomero tostati (per uno spuntino nutriente e salutare)

Uno dei modi migliori e più veloci per riutilizzare i semi di cocomero è tostarli. Per prima cosa lavateli e asciugateli molto bene, preferibilmente al sole. Successivamente tostale in forno a 180°C con un filo d’olio e un pizzico di sale, disponendoli su una teglia foderata con la carta forno. Dopo circa un quarto d’ora saranno croccanti e pronti per essere sgranocchiati a merenda o aggiunti nelle vostre insalate.

Condimento speziato in polvere

Con i semi di anguria potete preparare anche un condimento speziato in polvere. Ai semi di anguria è possibile aggiungere peperoncino essiccato, aglio e sale. Prima tostate i semi di anguria e i peperoncini, poi tritate tutto per bene e aggiungete gli spicchi d’aglio macinati (in alternativa va bene anche l’aglio già in polvere) e un pizzico di sale. Essiccate al solo oppure in forno a 180°C o utilizzando un essiccatore. Potete utilizzarlo sulle bruschette e per insaporire il riso o una bella spaghettata.

Semi di cocomero per condire le zuppe

Utilizzando i semi di cocomero si può preparare anche una classica zuppa o un Gazpacho, la zuppa fredda di origini andaluse a base di verdure crude. Mettete da parte una manciata di semi di anguria e tostateli per 10-15 minuti in forno a 180°C con olio extravergine per poi utilizzarli per guarnire la vostra zuppa. Vedrete che bontà!

