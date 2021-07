Sciroppo di menta, la ricetta per prepararlo in casa senza coloranti e conservanti perfetto per preparare bibite, granite e dolci.

Lo sciroppo di menta è presente da tantissimi anni fra gli scaffali di negozi e supermercati, caratterizzato dal colore verde brillante, ma non fatevi ingannare perché il vero sciroppo di menta fatto in casa assume un colore ambrato, leggermente più scuro se si utilizza zucchero di canna per prepararlo. Il gusto e il sapore però rimangono inconfondibili e di gran lunga più piacevoli dei prodotti industriali a base di coloranti.

Potete ottenere e autoprodurre un ottimo sciroppo di menta con pochi ingredienti e passaggi: dopo aver lavato accuratamente le foglie di menta, basta triturararle e mescolate con acqua e zucchero. Una breve cottura scioglierà il dolcificante per poi lasciare tutto in infusione per ventiquattro ore, durante le quali la menta rilascerà il suo aroma, ma non il suo colore verde. Non resterà quindi che filtrare il composto e conservarlo in frigorifero.

Si consiglia di utilizzare menta bio o una piantina coltivata in casa.

Ingredienti 500 ml di acqua

500 gr di zucchero di canna



60 gr di foglie di menta bio

6 ml di succo di limone

Tempo Preparazione:

20 minuti

20 minuti Tempo Cottura:

5 minuti circa

5 minuti circa Tempo Riposo:

24 ore

24 ore Dosi:

per 500 ml di sciroppo

per 500 ml di sciroppo Difficoltà:

bassa

Come preparare lo sciroppo di menta: procedimento

Mettere a bagno le foglie di menta in acqua e bicarbonato, sciacquarle e asciugarle utilizzando una centrifuga o un canovaccio pulito e non lavato con ammorbidente,

quindi metterle in un robot da cucina, unire il succo di limone e triturare finemente.

Riempire una pentola con l’acqua, aggiungere lo zucchero e le foglie appena tritate,

una pentola con l’acqua, aggiungere lo zucchero e le foglie appena tritate, mettere sul fornello e a fuoco moderato far scigliore lo zucchero,

sul fornello e a fuoco moderato far scigliore lo zucchero, quando mescolando con un cucchiaio non si sentiranno più i granelli di zucchero spegnere il fuoco,

mescolando con un cucchiaio non si sentiranno più i granelli di zucchero spegnere il fuoco, coprire con della pellicola alimentare e lasciare in infusione per circa ventiquattro ore.

Trascorse le quali filtrare lo sciroppo, sarà utile coprire un colino con della garza in modo che le foglioline vengano trattenute,

le quali filtrare lo sciroppo, sarà utile coprire un colino con della garza in modo che le foglioline vengano trattenute, a questo punto lo sciroppo di menta potrà essere subito utilizzato.

Come conservare lo sciroppo di menta:

Lo sciroppo di menta dovrà essere conservato in frigorifero e dovrà essere consumato entro qualche giorno, in alternativa è possibile pastorizzarlo.

LEGGI anche:

Menta: 10 usi in casa e in cucina al di là del mojito