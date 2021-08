Salsa di peperoni: la ricetta facile e perfetta, per gustare l’estate tutto l’anno sulla pasta e sul pane

Come preparare una salsa di peperoni in casa gustosa e genuina da conservare in dispensa, da usare come condimento tutto l’anno

Quello dei peperoni è indubbiamente uno dei profumi più inebrianti e caratteristici della stagione estiva. Perché non preparare quindi una deliziosa salsa da gustare in ogni momento dell’anno? Realizzarla in casa è davvero semplicissimo e si conserva in dispensa per diversi mesi, mantenendo intatto l’aroma. La salsa ai peperoni può essere utilizzata per condire la pasta, sui crostini di pane o abbinata a formaggi freschi. Scopriamo insieme come procedere per prepararla.

Ingredienti

500 grammi di peperoni rossi

1 cipolla bianca (o uno spicchio d’aglio se si preferisce)

40 ml di olio extravergine d’oliva

un pizzico di sale

un peperoncino (opzionale)

Preparazione

Per prima cosa lavate per bene i peperoni, eliminando i semi, il picciolo e i filamenti bianchi. Tagliateli a listarelle. In una padella capiente fate riscaldare l’olio e aggiungete la cipolla affettata e un peperoncino piccolo se amate i sapori piccanti. Fate cuocere a fiamma bassa, regolate di sale e mescolate, aggiungendo acqua calda di tanto in tanto fino a quando non saranno cotti e ammorbiditi. Aggiungete un po’ d’acqua calda di tanto tanto. Spegnete la fiamma e lasciate raffreddare un po’.

Inserite tutto in un frullatore per ottenere un composto cremoso ed omogeneo. Adesso non resta che trasferire la vostra salsa in vasetti di vetro precedentemente sterilizzati. Chiudeteli ermeticamente e capovolgeteli quando la salsa è ancora tiepida. Aspettate che si raffreddi per sterilizzarli. Basta metterli in una pentola riempita di acqua e far bollire per circa mezz’ora dall’inizio del bollore. Spegnete il fuoco e attendete qualche minuto prima di asciugarli per bene e sistemarli in dispensa o in luogo fresco e buio.

La salsa di pomodori si conserva per diversi mesi. Ma una volta aperto il barattolo, bisogna riporlo in frigo e consumare la salsa entro circa 3 giorni.

