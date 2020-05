Riso Venere: 10 ricette facili da realizzare per valorizzarne i benefici

Avete mai assaggiato il riso Venere e sapete già come cucinarlo? Il riso Venere è una varietà di riso nero coltivata in Italia, soprattutto in Piemonte. Il suo aroma caratteristico lo rende un ingrediente formidabile per preparare le ricette più insolite.

Scopriamo come utilizzare il riso Venere in cucina grazie a ricette che ci aiutano a valorizzarne i benefici. Con il riso Venere possiamo preparare il classico risotto ma anche tanti altri piatti prelibati.

Ecco una raccolta di ricette con il riso Venere tutte da sperimentare in cucina.

Riso Venere con zucchine

Il riso venere con zucchine è un piatto molto semplice da realizzare, una ricetta vegan appetibile anche per i commensali con intolleranze al glutine e al lattosio, un piatto davvero adatto a tutti i palati. Qui potete trovare la ricetta completa.

Insalata di riso Venere

Potrete servire l’insalata di riso venere in alternativa alla classica insalata di riso, un piatto non solo da realizzare in estate ma in tutte le stagioni, e da servire anche come antipasto. Qui la ricetta completa.

Riso venere con crema di asparagi e fave fresche

Riso venere con crema di asparagi e fave fresche, ecco un abbinamento davvero originale che potrete scegliere come condimento per il vostro riso Venere se amate questi due ingredienti. Qui la ricetta.

Riso nero con pesto di pomodorini

Il riso nero con pesto di pomodorini è un primo piatto saporito, facile da preparare e soprattutto che si prepara in poco tempo. Perfetto per i caldi estivi, questo piatto freddo potrà essere preparato in anticipo ed è perfetto anche per i tuoi pasti fuori casa. Qui la ricetta completa.

Riso Venere alla zucca

Fonte foto: L’ingrediente perduto

Per preparare il vostro riso Venere potrete decidere di abbinare ai chicchi neri una purea di zucca e di decorare il piatto con della zucca a dadini. Qui la ricetta.

Riso Venere allo zafferano

Fonte foto: Acqua e Menta

Questa ricetta richiede di utilizzare la panna da cucina per preparare un condimento per il riso Venere insieme ai pistilli di zafferano e suggerisce di scegliere la panna di soia. Qui la ricetta.

Riso Venere alla curcuma

Fonte foto: La mora romagnola

Tra le spezie da usare in cucina non può mancare la curcuma che insieme agli agrumi potrà dare un tocco di gusto in più al vostro riso Venere. Qui la ricetta.

Riso Venere allo zenzero

Fonte foto: Pan con l’olio

Se amate il gusto dello zenzero sceglietelo fresco o in polvere come condimento per il vostro riso Venere insieme all’olio extravergine d’oliva. Qui la ricetta.

Riso Venere al cavolfiore

Fonte foto: La ricetta della felicità

Una ricetta dall’aspetto così invitante si prepara davvero con pochi ingredienti: riso Venere, panna da cucina, latte e cavolfiore. Qui tutte le istruzioni.

Riso Venere alle mele

Fonte foto: Magie vegan

Questa ricetta è pensata per chi ama unire il dolce al salato in cucina e dunque può pensare di aggiungere le mele alla preparazione del riso Venere magari abbinando qualche noce. Qui la ricetta.

Quali sono le vostre ricette preferite con il riso Venere?

