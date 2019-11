Dalla collaborazione tra HiPP Biologico e Greenme nasce il ricettario gratuito per lo svezzamento

Quando arriva il momento di svezzare i propri bambini, le neomamme e i neopapà potrebbero avere difficoltà ad orientarsi tra i vari alimenti da inserire e le possibili ricette da proporre ai più piccoli. Ecco allora che il nuovo ricettario (completamente gratuito per le mamme iscritte al Baby Club di HiPP ), frutto della collaborazione tra HiPP Biologico e Greenme, può tornare utile…

Il periodo dello svezzamento è un momento molto delicato che tutti i bambini devono affrontare e che li aiuta a passare gradualmente da un cibo liquido come il latte materno (o artificiale) al cibo solido che li accompagnerà poi per tutta la vita.

Nei primi mesi le pappe devono essere ancora abbastanza liquide ma piano piano si può passare ad alimenti e consistenze più complesse e dunque anche a gusti più decisi con i quali i giovani palati dei bambini inizieranno piano piano a familiarizzare.

È evidente quanto sia importante scegliere in fase di svezzamento (ma anche dopo) degli alimenti sani e provenienti da agricoltura biologica, in modo da offrire ai piccoli il massimo del nutrimento evitando la presenza di pesticidi, sostanze potenzialmente dannose soprattutto negli organismi in crescita.

Il nuovo ricettario, che abbiamo realizzato in collaborazione con HiPP Biologico, parte proprio da questi presupposti per offrire un’alimentazione sana ed equilibrata ai bambini in fase di svezzamento.

A loro proponiamo ricette gustose e complete dal punto di vista nutrizionale in cui sono presenti cereali sotto forma di pasta (oppure in crema per i più piccoli), ma anche proteine animali e vegetali (fondamentali per la crescita), grassi buoni (come l’olio extravergine di oliva) e naturalmente verdure fresche che apportano sali minerali, vitamine e fibre.

Tutte le nostre ricette, realizzate con prodotti HiPP Biologico, seguono le linee guida dell’Oms sulla corretta alimentazione della prima infanzia.

Qualche esempio? Alcuni degli ingredienti utilizzati sono freschi, come quelli delle verdure con cui si prepara il brodo vegetale. Non viene mai aggiunto né sale né zucchero e si predilige l’olio extravergine di oliva come condimento a freddo, in modo da mantenere intatte tutte le sue proprietà.

Le ricette vengono spiegate passo passo, partendo da quello che occorre per realizzarle fino al riassunto dei punti fondamentali della preparazione, il tutto corredato anche da foto. Si tratta soprattutto di piatti unici e completi ma non mancano anche varianti sfiziose come le polpette di salmone e una ricetta dolce fatta con pera, yogurt e banana!

Curiosi di conoscere e sperimentare le nostre ricette?