Come preparare in casa un delizioso tè freddo alla pesca: la ricetta veloce e senza zucchero

Stanchi del tè acquistato al supermercato, dal retrogusto artificiale? Ecco come preparare velocemente un tè alla pesca dissetante e genuino!

Il tè freddo è una delle bevande più amate in assoluto nella stagione estiva. Gustoso e dissetante, è un rimedio perfetto per combattere il caldo e mantenersi idratati. Perché comprarlo quando si può preparare in modo semplice e veloce in casa? È ormai risaputo che quelli venduti al supermercato sono pieni di zuccheri, coloranti e conservanti, motivo per cui conviene decisamente ricorrere al fai-da-te.

Scopriamo insieme come preparare la variante alla pesca, usando ingredienti genuini e senza zucchero! Siamo sicuri che il suo sapore vi conquisterà e che andrà a ruba in pochissimo tempo.

Ingredienti

3 pesche noci mature (preferibilmente biologiche)

1 litro di acqua

3 bustine di tè nero

3 cucchiai di miele

qualche foglia di menta

Preparazione

Lavate le pesche, sbucciatele e denocciolatele. Tagliatele a pezzetti e trasferitele in una pentola con l’acqua. Aggiungete i tre cucchiai di miele, mescolate il tutto per qualche minuto e portate a ebollizione. Una volta spenta la fiamma, fate riposare per qualche minuto ed inserite le bustine di tè, lasciando in infusione per circa 10 minuti.

Adesso non resta che filtrare il liquido ottenuto con un colino, schiacciando le pesche per fare uscire il succo e versarlo in una bottiglia di vetro o in una caraffa. Conservate in frigo per almeno quattro ore.

Per rendere il vostro tè ancora ancora più dissetante e gustoso, vi consigliamo di servirlo col ghiaccio e qualche fogliolina di menta. Vedrete che delizia!

