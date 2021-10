Pesto di Portulaca, la ricetta a costo zero per fare il pieno di Omega 3

Come preparare in casa in poche semplici mosse lo sfizioso e nutriente pesto di portulaca, l’erbaccia dalle mille virtù

La portulaca (Portulaca oleracea) è molto più di una semplice erbaccia infestante. Oltre ad essere commestibile, è ricca di nutrienti, in particolare di Omega 3 che aiutano a ridurre il colesterolo e a prevenire malattie cardiovascolari. Inoltre svolge un’azione diuretica e anti-infiammatoria.

Esistono svariati modi per gustare questa pianta dalle straordinarie proprietà benefiche. Solitamente viene usata per preparare insalate o nella frittata, ma non tutti sanno che con la portulaca si può realizzare un pesto delizioso e nutriente, da utilizzare come condimento sia per la pasta che sulle bruschette.

Scopriamo come in poche semplici mosse per fare il pieno di Omega 3. Il vantaggio principale di questa pianta è che può essere coltivata facilmente nel proprio orto o giardino per averla sempre a disposizione, a costo zero.

Ingredienti

foglie di portulaca (80 grammi)

25 grammi di pinoli

35 ml di olio EVO

mezzo spicchio di aglio

un pizzico di sale

Preparazione

Per prima cosa lavare bene le foglie di portulaca. Mettete le foglie, l’aglio, i pinoli e un pizzico di sale in un frullatore. Azionatelo per qualche secondo e aggiungete l’olio. Continuate a frullare fino ad ottenere un composto cremoso e omogeneo.

Se, invece, avete a disposizione un mortaio, iniziate a pestare con il pestello in legno prima l’aglio i pinoli, uniti al sale. Proseguite aggiungendo il basilico, schiacciate per bene le foglie e continuate con dei movimenti circolari fino a ottenere una poltiglia. Ammorbidire il composto versandovi l’olio a poco a poco. Trasferite il tutto in una terrina e mescolate con un cucchiaio per renderlo omogeneo.

Il pesto di portulaca può essere arricchito anche con un po’ di peperoncino e di Parmigiano se preferite i sapori più decisi.

Conservazione

Per conservare al meglio il vostro pesto vi consigliamo di trasferirlo in un barattolo di vetro e chiuderlo ermeticamente e consumarlo entro 4/5 giorni. In alternativa, potete conservarlo nel congelatore anche fino a sei mesi circa.

Ti potrebbero interessare anche: