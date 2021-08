Ghiaccioli al melone: la ricetta veloce e senza zucchero per uno spuntino fresco e leggero

La golosa ricetta (senza zucchero) dei ghiaccioli al melone Cantalupo, perfetti per rinfrescarsi nelle afose giornate estive

I ghiaccioli sono un ottimo rimedio contro la calura estiva. E, se preparati con frutta di stagione e ingredienti genuini, rappresentano uno spuntino sano e leggero. Tra la frutta più amata dell’estate rientra indubbiamente il melone Cantalupo, succoso, profumato e ricco di vitamine e sali minerali.

Il melone si presta benissimo alla preparazione di irresistibili ghiaccioli, che ameranno sia gli adulti che i più piccoli. La ricetta che vi proponiamo è molto semplice e non prevede zucchero, quindi è adatta anche a chi vuole mantenere la linea. Scopriamo insieme come prepararli, la loro freschezza vi conquisterà!

Ingredienti (per 6 ghiaccioli)

1 melone Cantalupo

succo di limone

75 grammi di sciroppo d’agave (in alternativa 60 grammi di stevia)

1/2 litro d’acqua

Preparazione

Tagliate il melone a metà, eliminate filamenti interni e semi e sbucciatelo. Una volta rimossa la buccia, fatelo a tocchetti. Trasferite i pezzi di melone in un frullatore e aggiungete lo sciroppo d’agave o la stevia, un cucchiaio di succo di limone e l’acqua e frullate fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso.

Adesso non resta che versare il tutto negli stampini per ghiaccioli. Conservate in freezer per circa mezz’ora. Tirateli fuori e aggiungete i bastoncini di legno e riponeteli nuovamente in congelatore per almeno 4 ore.

Prima di consumarli potete far scorrere un po’ d’acqua tiepida sulla parte esterna degli stampini in modo da estrarli con più facilità.

