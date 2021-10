Ramen: la zuppa di noodles in versione vegana, ispirata al capolavoro “Ponyo sulla scogliera” dello Studio Ghibli

Ecco come preparare il ramen giapponese in versione vegana. La ricetta che vi consigliamo è tratta dal libro “La cucina incantata”, edito da Trenta Editore ed è ispirata al capolavoro d’animazione “Ponyo sulla scogliera”, diretto da Hayao Miyazaki

Il ramen è uno dei piatti giapponesi più amati in assoluto in Oriente e non solo. Negli ultimi anni è ormai diventato famoso in tutto il mondo, Italia compresa. Si tratta di una zuppa a base di spaghetti di grano (noodles), serviti in brodo di carne o pesce. Quella che vi proponiamo oggi, però, è una ricetta in versione vegana, ma ugualmente gustosissima. Il piatto è ispirato al celebre film di animazione “Ponyo sulla scogliera” dello Studio Ghibli.

Leggi anche: Onigiri: la ricetta delle polpette di riso giapponesi, ispirata al capolavoro “La città incantata” di Miyazaki

Ingredienti per 4 persone

Per il brodo:

3,5 l di acqua

1 costa di sedano

1 carota

1 porro

1 pak choi

salsa di soia

2 cucchiaini di pasta di miso

Sale

Per il condimento:

2 cipollotti freschi

340 g di noodles

12 funghi Shiitake essiccati

30 g di alga wakame

1 cucchiaio di olio di semi di sesamo

Preparazione

Preparate dell’acqua calda in una ciotola e immergetevi i funghi Shiitake interi per 5 ore. Mettete a bollire 3,5 lt di acqua con le verdure e gli aromi; a 10 minuti dall’inizio della bollitura, togliete il cavolo cinese. Poco prima di fine cottura del brodo unite i funghi e la loro acqua filtrata. Immergete l’alga wakame in acqua fredda per 10 minuti.

Saltate in padella i funghi Shiitake, i cipollotti tagliati a rondelle fini e l’alga wakame, con un po’ d’olio di sesamo bollente. Metteteli da parte e conservate la parte verde che userete per decorare. Cuocete i noodles in acqua bollente per un paio di minuti. In ogni ciotola adagiate un nido di noodles, 3 funghi Shiitake, del brodo, un nido di alga wakame e 1⁄4 di cavolo pak choi. Friggete il cipollotto, dividetelo a metà e mettete ogni pezzo in un piatto.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: