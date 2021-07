Pomodori confit, la ricetta originale passo passo

La ricetta originale dei pomodori confit, un ottimo contorno di stagione e un condimento perfetto per arricchire bruschette, piatti freddi e aperitivi.

Da preparare in estate con soli ortaggi stagionali, i pomodori confit sono davvero un’ esplosione di sapori e di profumi che già in cottura invaderanno la vostra cucina. Moltissime ricette riportano indicazioni errate sulla preparazione dei pomodori confit, ma oggi noi vi sveleremo di seguito la ricetta originale esatta.

I veri pomodori confit si preparano solo dopo aver eliminato la buccia e i semi dei pomodori. La buccia è quindi un elemento di scarto, con la polpa e i semi invece potrete condirci bruschette ed insalate di pasta. Per preparare i pomodori confit potrete scegliere qualsiasi tipologia di pomodori, purché ovviamente siano di stagione, vi consigliamo comunque di prediligere dei pomodori di piccola taglia perché essendo più piccoli rendono questo piatto più bello esteticamente.

Le grammature per preparare i pomodori confit non saranno di seguito indicate perché la quantità degli ingredienti utilizzati la deciderete voi in base ai vostri gusti personali; siamo comunque a sottolineare che durante la preparazione di questo condimento dovrete semplicemente accertarvi che ogni pomodorino venga condito con ogni ingrediente, tenete a mente comunque che l’aglio dovrà essere utilizzato davvero in minima parte altrimenti tenderà a prevalere sugli altri aromi.

Tempo Preparazione:

40 minuti circa

40 minuti circa Tempo Cottura:

70 minuti circa

70 minuti circa Tempo Riposo:

–

– Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i pomodori confit – Procedimento:

Lavare accuratamente i pomodori, ed apporre su ogni pomodoro un taglio a croce,

sbollentarli ora per qualche minuto in acqua bollente e quando la buccia inizierà a staccarsi scolarli.

Facendo attenzione a non scottarsi eliminare la buccia dei pomodori, e a seguire tagliarli a metà e svuotarli dalla polpa e dai semi interni,

tenere da parte la polpa per altre preparazioni e disporre ordinatamente in una teglia rivestita con carta forno i pomodori appena svuotati.

Aver cura quindi di condire ogni pomodoro con un pezzetto piccolissimo di aglio, con il sale, con lo zucchero, con l'origano, con il pepe e con un filo d'olio.

Infornare in forno caldo a 100° e lasciar asciugare i pomodori confit per circa settanta minuti o comunque fin quando non sembreranno quasi disidratati.

A cottura ultimata sfornare e far raffreddare,

quindi servirli subito oppure riporli in una barattolo ermetico e conservare in frigorifero.

Come conservare i pomodori confit:

I pomodori confit potranno essere conservati in frigorifero in appositi contenitori ermetici per circa sette giorni.

