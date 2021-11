Pasta al forno con zucca e noci: la ricetta sfiziosa per portare l’autunno in tavola

Se amate i sapori autunnali, la pasta al forno zucca e noci è il primo che fa per voi! Scopriamo come preparare questa squisita ricetta vegetariana

Pasta al forno con zucca e noci, la ricetta che vi proponiamo oggi è un primo piatto autunnale saziante, saporito e facilissimo da preparare utilizzando l’ortaggio simbolo del periodo, besciamella fatta in casa, noci e scamorza fresca.

Per la riuscita di questo piatto potete scegliere il formato di pasta che più vi piace, fondamentale però che sia di alta qualità e che non scuocia, quindi, in forno.

Ingredienti 340 gr di zucca già pulita

1 spicchio d’aglio

50 g di noci già sgusciate

400 gr di pasta

150 gr di scamorza bianca

250 ml di latte

25 gr di farina 1

25 gr di burro

noce moscata q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

olio evo q.b.

Tempo Preparazione: 40 minuti crica

40 minuti crica Tempo Cottura: 20 minuti

20 minuti Tempo Riposo: –

– Dosi: per 4 persone

per 4 persone Difficoltà: bassa

Come preparare la pasta al forno con zucca e noci: procedimento

Tagliare la zucca a pezzettini, sbucciare l’aglio e mettere tutto in una padella insieme all’olio,

far rosolare, regolare di sale

e cuocere per circa venti minuti a fuoco moderato mescolando spesso,

a cottura ultimata spegnere il fornello e far raffreddare.

Nel frattempo preparare la besciamella fatta in casa facendo sciogliere il burro in un pentolino,

togliere dal fuoco e incorporare la farina mescolando subito,

aggiungere quindi il latte, condito con noce moscata, sale e pepe, continuando sempre a mescolare e cuocere a fuoco moderato, mescolando di continuo, fino ad addensarla.

Con un robot da cucina triturare ora la zucca con l’aglio, ottenendo così una purea,

aggiungere anche le noci e tritare grossolanamente in modo da ottenere una doppia consistenza,

mescolare il tutto con la besciamella e

nel frattempo cuocere la pasta al dente e tagliare a cubetti la scamorza,

a cottura ultimata scolare la pasta e mescolarla con la crema di zucca,

mettere metà pasta in una pirofila, coprire con la scamorza

e ricoprirla con la restante pasta,

infornare e cuocere in forno caldo a 200° per circa venti minuti,

a cottura ultimata sfornare e

far riposare per qualche minuto prima di porzionare.

Buon appetito!

