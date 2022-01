Trucchi e ricette per non sprecare il pandoro e il panettone avanzati

Riciclare in cucina si può. Ecco alcune idee gustose e creative per “riciclare” i dolci più famosi delle feste natalizie.

Quanti pandori e panettoni avete ricevuto o comprato in queste feste? Siete riusciti a consumarli tutti? Se dopo l’apertura, vi sono rimasti ancora degli avanzi, non vi preoccupate, vi diamo alcune ricette anti-spreco semplici e sfiziose che hanno come ingrediente principale questi due dolci tipici del periodo natalizio.

Ricette con avanzi del panettone o del pandoro

Tartufi di pandoro

Questa è una idea golosa che possiamo fare insieme ai bambini, vi sembrerà un dolce completamente nuovo!

Ingredienti:

200 g pandoro

250 g di cioccolato fondente

50 ml bevanda vegetale (riso o mandorla)

60 g granella di pistacchi

Preparazione:

In una ciotola sbriciolate il pandoro e tenetelo da parte. Sciogliete a bagnomaria 50 g di cioccolato insieme alla bevanda vegetale Versate il composto appena realizzato nella ciotola del pandoro, aggiungendo metà della granella di pistacchi e amalgamate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio. Nel frattempo, sciogliete sempre a bagnomaria il resto del cioccolato. Con l’impasto del pandoro formate delle palline con le mani. Immergete le palline nel cioccolato fuso, ricoprendoli completamente, e poggiateli man mano su una superficie piana ricoperta con carta da forno. Decorate i tartufi cospargendoli con la granella di pistacchi restante. Lasciate solidificare completamente il cioccolato prima di servirli.

Budino con gli avanzi del panettone o del pandoro

Anche chi non ha molta esperienza con i dolci si troverà a suo agio con questa ricetta facile e sfiziosa con la quale potrete utilizzare il panettone o il pandoro avanzati.

Ingredienti:

250 g di resti di panettone o pandoro

200 ml di latte

150 g di zucchero di canna integrale

4 uova biologiche

Il succo di un’arancia

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Scorza di mezza arancia

1 stecca di cannella

Preparazione:

Tagliate a pezzetti il panettone o pandoro e teneteli da parte. Scaldate a fuoco lento il latte in un pentolino, aggiungete lo zucchero, la scorza d’arancia grattugiata e la stecca di cannella fino a quando sarà ben caldo (non bollito), spegnete e togliete la stecca di cannella dal latte. In una ciotola, mettiamo i pezzi di panettone o pandoro e il latte in modo che si impregnino e si ammorbidiscano. Aggiungiamo le uova previamente sbattute, il succo d’arancia e mescoliamo. Trasferite il tutto in uno stampo imburrato. Mettete lo stampo in forno previamente riscaldato e cuocete il budino a 180 ° C per circa 30 minuti. Controllate se è cotto con uno stuzzicadenti, se lo stuzzicadenti è pulito, toglietelo dal forno e lasciatelo raffreddare a temperatura ambiente.

Toast alla francese con il panettone o il pandoro

Chi non ha mai mangiato una french toast? Probabilmente però solo pochi lo hanno assaggiato con il panettone o il pandoro! Ecco la ricetta!

Ingredienti:

avanzi del panettone o pandoro

2 uova biologiche

250 ml di latte

cannella in polvere qb

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Preparazione:

Tagliate il panettone o il pandoro a fette e tenetelo da parte. In una ciotola, sbattete le uova insieme al latte, la cannella e l’estratto di vaniglia. Ungete se è necessario il fondo della padella e nel frattempo inzuppate una fetta di panettone o pandoro dentro il composto liquido. Adagiate la fetta di panettone o pandoro nella padella e lasciate rosolare tutti i lati a fiamma media. Ripetere la stessa operazione con tutte le fette. Potete servire con la farcitura e la frutta che preferite.

Tiramisù di panettone in barattolo

Ecco la ricetta per un dolce classico leggermente rivisitato: al posto dei savoiardi useremo il panettone.

Ingredienti:

320 gr circa di panettone

120 gr di tuorli di uova biologiche

90 gr di zucchero di canna integrale

500 gr di mascarpone

240 gr circa di caffè

cacao amaro in polvere q.b.

6 barattoli da 200 ml

Preparazione:

Tagliate il panettone formando delle fette di circa 2 cm di spessore, tagliatele secondo la misura dei barattoli e tenetele da parte. Ponete i tuorli in una ciotola capiente insieme allo zucchero e montateli con un frullino per dieci minuti. Unite il mascarpone e lavorate ancora con le fruste per pochissimo tempo in modo da amalgamare il tutto insieme (si raccomanda di non lavorare a lungo il mascarpone con i tuorli montati altrimenti impazzirà) inzuppate nel caffè una fetta di panettone e mettetelo sul fondo del barattolo, Aggiungete la crema appena preparata Continuare stratificando panettone inzuppato e crema Spolverizzate in superficie con il cacao Riponete in frigorifero per almeno tre/quattro ore prima di servirlo.

Ci sono tante piccole azioni che possiamo compiere quotidianamente per rendere minore il nostro impatto sulla terra, una di queste sicuramente è quella di non sprecare mai il cibo. Con queste ricette ora sapete come “riciclare” gli avanzi del panettone e del pandoro.

