Non buttare via i gambi del broccolo, utilizzali in questo pesto anti-spreco

Del broccolo non dovete buttare via proprio niente! Vi presentiamo una nuova ricetta a 0 sprechi che vi permetterà di “salvare” anche i gambi dalla spazzatura, realizzando un gustoso e originalissimo pesto.

Se anche voi preparate i broccoli al vapore, scottati, in padella o all’interno di altre ricette gettando via gran parte dei gambi, da oggi vi ricrederete, imparando che non è il caso di sprecare nulla di questo prezioso ortaggio ricco di benefici.

Leggi anche: Del broccolo non si butta via niente! Come riutilizzare gli scarti e cucinare foglie e gambi

Questa nuova ricetta, che ci presenta il nostro collaboratore per la rubrica Zero Sprechi Roberto Cruciani, vi permetterà di utilizzare e “salvare” la parte del broccolo che solitamente buttiamo via: i gambi! Con questi è possibile realizzare un particolare pesto.

Vediamo come.

Ingredienti per 2/4 persone

1 gambo di broccolo e le sue foglie

25g di mandorle

15g di semi di zucca

30/40ml di olio d’oliva

il succo di 1/2 limone

peperoncino qb

sale e pepe qb

acqua

Come si prepara

Taglia il gambo del broccolo a fette. Se la parte bassa è più dura, elimina lo strato esterno e affetta la parte tenera.

Fai bollire gambo e foglie in acqua salata per 4 o 5 minuti. Puoi utilizzare la stessa acqua per far bollire la pasta per il pesto.

Scola il broccolo e fallo raffreddare qualche minuto, poi mettilo in un blender insieme alle mandorle e ai semi di zucca. Aggiungi l’olio, il sale il pepe e il peperoncino e alla fine aggiungi acqua quasi fino a coprire.

Frulla tutto insieme fino ad una consistenza cremosa. Aggiungi alla pasta o conserva in frigo in un barattolo con un giro di olio a coprire.

Guarda qui il video della ricetta:

Puoi provare anche altre ricette a 0 sprechi: