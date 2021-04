Non buttare le foglie del carciofo! Trasformale in una salsa Dip da splamare sul pane

La ricetta della crema di carciofi da spalmare sul pane o utilizzata per condire la pasta a costo zero, perché preparata con le foglie di scarto che solitamente vengono gettate via. Un modo semplice e goloso per ridurre gli sprechi alimentari e risparmiare.

I carciofi sono degli ortaggi ricchi di ferro, vitamine, fibre e sali minerali ed hanno inoltre proprietà depurative e antiossidanti; possono essere consumati sia cotti che crudi e sono utilizzati anche per preparare rimedi fitoterapici. Prima di essere consumati però i carciofi vengono puliti, ma spesso lo scarto è maggiore della resa. Dalle foglie eliminate, però, è possibile ricavarne una salsa gustosa e morbida al palato. Ecco come fare.

Ingredienti 320 di foglie di carciofi

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaino di curry

sale q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti circa

Tempo Cottura:

45 minuti circa

Tempo Riposo:

–

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare la crema di carciofi: procedimento

Lavare accuratamente le foglie dei carciofi,

metterle in una pentola piena d'acqua insieme all'aglio sbucciato,

aggiungere anche il curry e portare a bollore,

cuocere per circa quarantacinque minuti, regolare di sale e a cottura togliere dal fuoco.

Passare le foglie con un passaverdure a fori larghi e raccogliere la purea in una terrina ed eliminare le scorie, si raccomanda di un utilizzare un robot ad immersione perché i filamenti di scarto resterebbero nella crema.

Una volta pronta, la crema di carciofi potrà essere utilizzata subito.

Come conservare la crema di carciofi:

La crema di carciofi potrà essere conservata in frigorifero per un paio di giorni purché riposta in appositi contenitori ermetici.

