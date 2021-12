Muffin al cioccolato e arancia cotti nella buccia, ricetta senza burro (e senza pirottini)

Muffin al cioccolato e arancia, la ricetta per prepararli senza burro e senza pirottini, da cuocere e servire direttamente nelle bucce. Dolcetti soffici e sfiziosi di origine anglosassone, sono perfetti per la merenda o per la prima colazione del mattino.

Questi muffin senza lattosio permettono di utilizzare tutta l’arancia, senza sprechi oltre a conferire un tocco di originalità che piacerà di sicuro a grandi e piccini. Ricordiamo di utilizzare comunque sempre frutta di origine biologica.

Ingredienti per 6 muffin 3 arance

12 gr di polpa di arancia

1 uovo (60 gr sgusciato)

80 gr di zucchero di canna

130 gr di farina 1

10 gr cacao amaro

1/2 bustina di lievito per dolci

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Riposo:

–

– Dosi:

per 6 muffin

per 6 muffin Difficoltà:

bassa

Come preparare i muffin arancia e cioccolato: procedimento

Tagliare a metà le arance e spremere il succo con uno spremiagrumi;

Porre i gusci delle arance nello stampo per muffin,

i gusci delle arance nello stampo per muffin, mettere in una ciotola capiente l’uovo sgusciato e mescolarlo con il succo e la polpa di arancia,

in una ciotola capiente l’uovo sgusciato e mescolarlo con il succo e la polpa di arancia, incorporare anche lo zucchero e a seguire la farina, il cacao e il lievito,

anche lo zucchero e a seguire la farina, il cacao e il lievito, mescolare con una frusta per sciogliere eventuali grumi e

versare il composto nelle bucce d’arancia riempendoli per tre/quarti della loro capacità,

il composto nelle bucce d’arancia riempendoli per tre/quarti della loro capacità, infornare in forno caldo e cuocere a 180° per circa venti minuti,

in forno caldo e cuocere a 180° per circa venti minuti, a cottura ultimata sfornare e far raffreddare su una gratella,

quando i muffin saranno freddi potranno essere serviti.

