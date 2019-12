Dolci vegan: mousse al cioccolato preparata con l’acquafaba

Perché buttare l’acqua di cottura dei legumi quando si possono provare tante gustosissime ricette? Proponiamo una mousse al cioccolato preparata con un ingrediente dietetico, economico e anti-spreco: l’acquafaba.

Cos’è l’acquafaba? Se non conoscete questo preparato, probabilmente guardando la foto vi sembrerà di vedere dell’albume montato a neve. In realtà il contenuto del recipiente è semplicemente acqua di cottura dei ceci, succo di limone e zucchero. Qui ci sono tutte le istruzioni per prepararla.

La mousse al cioccolato preparata con l’aquafaba è perfetta per le persone che sono a dieta, ma non vogliono rinunciare al gusto di un dessert leggero e allo stesso tempo goloso. Non contenendo né latte né uova, questo dolce è perfetto anche per chi ha scelto di seguire un regime alimentare vegano.

Ingredienti 150 ml di acqua di cottura dei ceci

un cucchiaino di succo di limone

2 cucchiaini di zucchero a velo

150 gr di cioccolato fondente

15 gr di nocciole tritate

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

–

– Tempo Riposo:

–

– Dosi:

3 persone

3 persone Difficoltà:

bassa

Procedimento

fate raffreddare l’acqua di cottura dei ceci in un contenitore nel frigorifero, montate il liquido con una frusta per 5 minuti

in un contenitore nel frigorifero, il liquido con una frusta per 5 minuti aggiungete il succo di limone filtrato e continuate a montare, poi aggiungete lo zucchero e montate finché il composto risulta rassodato

il succo di limone filtrato e continuate a montare, poi lo zucchero e montate finché il composto risulta rassodato riempite un pentolino di metallo con circa tre dita d’acqua

un pentolino di metallo con circa tre dita d’acqua posizionatevi sopra una ciotola più piccola (contenente il cioccolato a pezzetti)

sopra una ciotola più piccola (contenente il cioccolato a pezzetti) accendete la fiamma a fuoco medio-basso

la fiamma a fuoco medio-basso mescolate ininterrottamente finché il cioccolato non sarà fuso del tutto

ininterrottamente finché il cioccolato non sarà fuso del tutto fate raffreddare il cioccolato

il cioccolato unite il cioccolato all’aquafaba mescolando delicatamente

all’aquafaba mescolando delicatamente ponete la mousse di cioccolato in bicchierini e servitela decorandola con le nocciole tritate

Questa mousse al cioccolato all’acquafaba è un dolce semplice e veloce da realizzare, un’ottima alternativa per proporre un dessert sano, leggero e gustoso al tempo stesso.

Leggi anche: