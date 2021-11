Mostarda d’uva: la ricetta (senza zucchero) del dolce siciliano che profuma d’autunno

L’antica ricetta della mostarda d’uva, il dolce siciliano autunnale per eccellenza, amato da adulti e bambini

In Sicilia c’è una ricetta prettamente autunnale che si tramanda da generazioni. Stiamo parlando della mostarda d’uva, da non confondere con quella della tradizione toscana che porta lo stesso nome, ma è a base di frutta, zucchero e senape. L’ingrediente principale della mostarda siciliana è il mosto d’uva e ha la consistenza di un budino e può essere gustata calda o fredda, con una spolverata di cannella.

Vediamo come preparare quest’antica ricetta contadina che non prevede l’uso dello zucchero. Siamo sicuri che il suo profumo inebriante vi conquisterà ancora prima di assaggiarla!

Ingredienti

2 litri di mosto d’uva rossa

100 gr di amido di mais

150 gr di nocciole, mandorle o noci

cannella in polvere

un pugnetto di cenere di “sermenti” di vite, ottenuta con i tralci legnosi della vite

Preparazione

Per prima cosa fate bollire il mosto (ben pulito, senza residui di acini) a fuoco lento. Unite la cenere ricavata dai tralci della vite. La cenere servirà a smorzare l’aspro dell’uva e addolcire la mostarda, che non ha bisogno di zucchero.

Cuocete per circa mezz’ora e fate riposare per una notte in modo che la cenere si depositi sul fondo della pentola. Adesso filtrate il composto ottenuto con un colino o con una garza a maglia stretta.

Trasferite il tutto nuovamente in una pentola e aggiungete l’amido. Mescolate lentamente mantenendo la fiamma dolce fino ad ottenere una consistenza cremosa. Adesso non resta che versare la vostra mostarda nei piatti o nelle formine. Arricchitela con nocciole tritate (in alternativa usate mandorle o noci se vi piacciono di più) e una spolverata di cannella. Potete gustarla tiepida o conservarla in frigo se la preferite fredda e più solida.

Buon appetito!

