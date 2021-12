Menu di Natale vegetariano: le ricette più sfiziose dall’antipasto al dolce

Se per motivi etici o di salute non mangerete la carne, ecco alcune deliziose ricette vegetariane da portare in tavola

Manca ormai pochissimo a Natale. È tempo di pensare al menu da portare in tavola. Se per motivi etici o di salute non mangerete la carne, le ricette vegetariane a vostra disposizione sono veramente tante, così sfiziose e saporite da non far rimpiangere altri piatti. Dall’antipasto al dolce, potete scegliere delle ricette anche abbastanza veloci da preparare. Qualcuna potete iniziare a realizzarla anche il giorno prima. Chi pensa che vegetariano sia sinonimo di noioso non ha ancora assaggiato questi piatti. Delizierete tutti, grandi e piccoli.

I piatti richiamano varie tradizioni culinarie, dalla polenta e dai canederli tipicamente del nord alla pastella e alle puntarelle molto diffuse a Roma e nel Lazio.

Ecco i nostri suggerimenti per un menu di Natale vegetariano che vi farà leccare i baffi.

Antipasti

Tartine di polenta con radicchio e nocciole

Uno sfizioso antipasto di stagione. Si può anche utilizzare la farina di mais precotta. Un antipasto dal gusto delicato. Per preparare le tartine di polenta con radicchio e nocciole vi serviranno solo questi tre ingredienti, oltre ai condimenti. Qui la ricetta da cui prendere spunto.

Frittelle di cavolfiore in pastella

Che Natale è senza un bel piatto di verdure o ortaggi in pastella? Abbiamo scelto per voi il cavolfiore, preparando queste sfiziose frittelle di cavolfiore in pastella.

Centrotavola di Natale commestibili: pizza ghirlanda

Bello da vedere e buono da mangiare, la pizza ghirlanda è perfetta per decorare le tavolate Natalizie. Al tempo stesso è semplice da preparare.Un vero concentrato di ingredienti salutari, come la curcuma e i semi di lino.

Primi

Lasagna ai carciofi

Stanchi delle solite lasagne? Provate questa delicatissima lasagna ai carciofi, rigorosamente con la besciamella fatta in casa. E se vi avanzano, cosa difficile visto che sono davvero ottime, potrete scaldare e mangiarle anche il giorno dopo. Se invece volete scegliere altre varianti di lasagne vegetariane, qui troverete altre nostre gustose ricette.

Gnocchi di patate al forno con bietole gialle e rosse

Un primo piatto coloratissimo e insolito, gli gnocchi di patate al forno con bietole gialle e rosse di patate al forno con bietole gialle e rosse richiede un po’ più tempo per la preparazione ma ne varrà davvero la pena. Uno spettacolo per gli occhi ma anche per il palato. Qui altre ricette per condire gli gnocchi

Torta di polenta al radicchio

È possibile preparare questa torta di polenta al radicchio anche con largo anticipo e servirla sia riscaldata che a temperatura ambiente. In questa versione la torta di polenta è insaporita con del grana vegetale e dell’olio extra vergine d’oliva.

Secondi e contorni

Tortino di patate con insalata di verza

Si tratta di un piatto che si può preparare anche il giorno prima. La cottura a bagnomaria darà al tortino di patate con insalata di verza una consistenza morbida e vellutata che si contrappone alla croccantezza della verza. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Polpettone vegetariano con salsa worchester fatta in casa

A base di patate e lenticchie, il tutto insaporito con salsa worchester fatta in casa. Una ricetta perfetta per le grandi occasioni, adatta anche ai bambini.Questo polpettone vegetariano fatto in casa si potrà preparare in anticipo e potrà poi essere servito sia caldo che a temperatura ambiente.

Patate al forno: ricette per farle croccanti, gratinate o ripiene

Scegliete la ricetta che preferite, magari optando per una di queste originali varianti, gratinate con verdure, con cipolla o ripiene. Le patate non possono mai mancare! Qui qualche ricetta da cui prendere spunto.

Insalata di puntarelle: ricetta passo passo

Un contorno tipico della tradizione romana, le puntarelle richiedono una preparazione un po’ più lunga e impegnativa perché occorre sfilate le cime del cicorione, mettendole poi a bagno in acqua fredda in modo che possano perdere un po’ del loro gusto amarognolo e possano arricciarsi. Il tutto sarà poi condito con aglio e olio.x

Dolci

Gingerbread: la ricetta dei biscotti allo zenzero natalizi

Caratterizzati da una rapida cottura in forno, gli omini di pan di zenzero sono friabili e semplici. Il procedimento è lo stesso di una classica pasta frolla. Se potete, preparateli con i bambini, si divertiranno sicuramente.

Tortino al cioccolato con cuore morbido

Avete già l’acquolina in bocca? Come darvi torto! Lasciate un po’ di posto per il dolce, visto che questo tortino al cioccolato dal cuore morbido merita. Ecco il trucco per ottenere un cuore caldo e morbido.

Pandoro: la ricetta con pasta madre e grano duro (o Kamut)

Perché comprare il pandoroo quando possiamo prepararlo in casa col lievito madre? È già tempo di mettervi al lavoro visto che occorrono diversi rinfreschi. Richiede un certo impegno ma il risultato vi ripagherà. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Qui potete scoprire la ricetta vegan del pandoro, la ricetta del panettone vegan con pasta madre e il panettone con gocce di cioccolato.

Tartufi al cioccolato

I tartufi al cioccolato si possono servire a fine pasto insieme al caffè, queste piccole delizie vi daranno il colpo di grazia, infilandosi in quel minuscolo spazietto di stomaco rimasto miracolosamente vuoto. E se avanzano, possono essere consumati a merenda insieme a tè e tisane.

Salame di cioccolato

Anche il salame al cioccolato può essere preparato prima per poi essere servito sia a Natale che durante le feste. È uno dei dolci più amati e rispetto ad altri ha il vantaggio della preparazione senza forno. Vi proponiamo la ricetta senza uova e zuccheri ma potete anche scegliere di preparare la classica ricetta o altre varianti del salame di cioccolato.

Frutta

Albero di Natale di frutta per decorare la tavola: tutorial passo passo

Un graziosissimo centrotavola commestibile semplice da preparare per dare un tocco di allegria alla tavola delle feste e servire la frutta in modo originale. Potete anche scegliere di realizzare delle monoporzioni in miniatura di questo albero di Natale di frutta.

Non avete che da scegliere. Una cosa è certa: con un menu così difficilmente rimpiangerete la carne o il pesce!

