Come cucinare le lenticchie a Cadodanno: 10 golose ricette veg senza cotechino e zampone

Come cucinare le lenticchie a Capodanno? Ecco una raccolta di ricette sfiziose e originali per gustarle al meglio, senza cotechino e zampone

Mangiare le lenticchie a Capodanno porta soldi e fortuna, come ricorda un detto tradizionale molto noto. Le lenticchie sono un alimento benefico e una preziosa fonte di ferro, quindi vi invitiamo a sperimentare le ricette che vi proponiamo non soltanto in occasione delle festività di fine anno, ma anche per i prossimi 12 mesi che vi aspettano.

Dahl di lenticchie

Un modo esotico (e cruelty free) per servire le lenticchie a Capodanno potrebbe essere quello di cucinare il Dahal di lenticchie, la ricetta indiana con curcuma e zenzero. Per un’ottima riuscita si consiglia di utilizzare le lenticchie rosse decorticate.

Qui la ricetta passo passo e la lista degli ingredienti per preparare un Dahl di lenticchie perfetto.

Riso e lenticchie

Riso e lenticchie, un piatto nutriente, completo e molto economico da preparare, adatto sia per il pranzo che per la cena, ma che potete proporre anche per aprire il cenone di San Silvestro. Ricordate di mescolare il vostro riso di tanto in tanto durante la cottura per evitare che si attacchi e di aromatizzarlo con erbe come rosmarino, alloro e salvia. Seguite qui la ricetta completa. Per un piatto ancora più nutriente, scegliete il riso integrale.

Polpettine vegetali di lenticchie rosse

Le lenticchie sono un ingrediente di base molto versatile per la preparazione delle polpettine fatte in casa. Le potrete utilizzare, una volta cotte, in combinazione con il tofu e con delle spezie miste, a cui aggiungere un po’ di pangrattato, per dare forma a delle polpettine vegetariane o vegane. Scoprite la ricetta delle polpettine vegetali di lenticchie rosse.

Polpette di spinaci e lenticchie su crema di topinambur

Le polpette di spinaci e lenticchie su crema di topinambur risultano perfette come secondo piatto o come originale antipasto che farà felici grandi e piccini. Qui la ricetta completa da seguire.

Burger vegetali di lenticchie

Le lenticchie sono un ingrediente di base perfetto per la preparazione di hamburger vegetariani. Dopo averle lessate, scolatele e frullatele con il mixer o il frullatore ad immersione. Unite un filo d’olio e qualche cucchiaio di pangrattato per ottenere un composto lavorabile; condite con erbe aromatiche e spezie e date forma ai vostri burger vegetali con le mani. Cuocete in forno o in padella con un filo d’olio fino a doratura.

Qui la ricetta completa

Fregola alle lenticchie e zucchine

La fregola, o fregula, è una pasta di semola di grano duro tipica della Sardegna. La sua preparazione è identica a quella della pasta classica. Le lenticchie sono un ottimo condimento per accompagnarla, unite a verdure di stagione tagliate a cubetti e rosolate in padella. In autunno e inverno, ad esempio, potrete utilizzare finocchi o cavolfiori.

Qui la ricetta completa della fregola alle lenticchie e zucchine

Zuppa di lenticchie

La zuppa di lenticchie è una ricetta semplicissima e perfetta per allietare quelle serate un po’fredde, in cui solo una buona zuppa può riuscire a riscaldarci. Se associata a dei carboidrati diventa un piatto completo. Una ricetta cruelty free perfetta da servire a mezzanotte della serata di San Silvestro a chi segue una dieta vegetariana o vegana. Qui la ricetta completa.

Tartellette di lenticchie

Le tartellette di lenticchie sono perfette per essere servite per il cenone di Capodanno o semplicemente per un aperitivo con amici, facili da realizzare, potranno essere anche preparate con anticipo e servite tranquillamente a temperatura ambiente.

Qui troverete la ricetta completa.

Polpettone vegetariano di lenticchie con salsa Worcester

Lenticchie e patate sono un ottimo abbinamento per un polpettone vegetariano perfetto. Semplice da preparare e gustoso da mangiare, questo polpettone vegetariano di lenticchie con salsa Worcester piacerà sicuramente a grandi e piccini; lo si potrà preparare in anticipo e potrà poi essere servito sia caldo che a temperatura ambiente.

Qui la ricetta completa da seguire passo passo.

Zuppa depurativa di lenticchie rosse

Ecco un’ottima ricetta da preparare i giorni seguenti Capodanno per depurare l’organismo dalle abbuffate delle feste. Dovrete cuocere le lenticchie insieme a carote, sedano, cipolle e spezie. Poi frullate il tutto con il frullatore ad immersione.

Qui la ricetta completa della zuppa depurativa di lenticchie rosse, curcuma e zenzero.

