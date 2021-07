La ricetta facile e veloce per preparare un ottimo latte di mandorle usando solo due ingredienti

Latte di mandorle. Una bevanda dalle mille proprietà, un concentrato di nutrienti, tra cui fibre, vitamine, ferro, calcio, fosforo e potassio. Questa bevanda è molto amata e diffusa in commercio ma è possibile prepararla facilmente.

Dolce e gustoso, il latte di mandorle è richiestissimo soprattutto in estate. Oltre che dissetante, è anche un potente digestivo ed è capace anche di abbassare il livello di colesterolo cattivo nel sangue. Perché acquistarlo? Possiamo prepararlo in casa con facilità. L’importante è procurarsi mandorle genuine, meglio se a Km0.

Qui di seguito la ricetta pubblicata dalla nostra Simona Scazzuso:

Ingredienti

100 gr di mandorle

1l di acqua naturale

Preparazione

Mettere a bagno le mandorle la sera prima per spellarle più facilmente. Una volta spellate, metterle nel frullatore con parte del litro di acqua e frullare, aggiungere la restante acqua, mescolare e filtrare con un colino a maglie strette. A piacere si potrà dolcificare.

Il residuo delle mandorle (okara), potrà essere utilizzato per realizzare sia ricette dolci, che salate. E anche possibile congelarlo e utilizzarlo all’occorrenza. La bevanda andrà conservata in frigo per 3/4 giorni.

