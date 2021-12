Lasagna ai carciofi, ecco una ricetta vegetariana per un primo piatto invernale perfetto da servire nelle grandi occasioni, sarà sicuramente apprezzata da tutti i commensali per il suo sapore molto delicato.

Da cucinare anche in anticipo, la lasagna ai carciofi potrà tranquillamente essere riscaldata prima di essere servita, in questo modo si avrà più tempo da dedicare agli ospiti e gestire al meglio il vostro tempo libero. Il gusto e la cremosità di questa ricetta è garantito dalla besciamella fatta in casa e dalla purea di carciofi che conferisce al piatto una particolare raffinatezza e un sapore molto più delicato. Per chi segue una dieta completamente cruelty free può optare per una besciamella vegan e sfoglia di pasta senza uova.

Ingredienti 650 gr di carciofi già puliti

1 spicchio d’aglio

1 L di latte

100 gr di farina di tipo 1

100 gr di burro

250 gr di sfoglia all’uovo fresca

sale q.b.

olio evo q.b.

noce moscata q.b.

pepe q.b.

acqua q.b.

Tempo Preparazione: 60 minuti circa

Tempo Cottura: 20 minuti circa

Tempo Riposo: 10 minuti

Dosi: per 4 persone

Difficoltà: bassa

Come preparare la lasagna ai carciofi: procedimento

Sbucciare l’aglio e metterlo in una padella insieme all’olio, aggiungere i carciofi e far rosolare, coprire con acqua, regolare di sale e cuocere fin quando non saranno morbidi.

Nel frattempo preparare la besciamella facendo sciogliere il burro in una pentola dal fondo spesso, unire la farina con il sale, la noce moscata e il pepe e mescolare, versare quindi il latte sempre mescolando e cuocere fino a farla addensare avendo cura di mescolare continuamente.

Mettere i carciofi ormai freddi in un robot da cucina e tritarli fino a formare una purea,

lessare ora per uno/due minuti la sfoglia in acqua bollente salata e porla su un canovaccio pulito, per evitare che le sfoglie si attacchino irrimediabilmente fra loro è fondamentale lessarle una alla volta e di metterle sul canovaccio ben distanziate fra loro senza sovrapporle.

Coprire il fondo di una pirofila con un po’ di besciamella, coprire a seguire con le sfoglie, quindi condirle con la besciamella e la crema di carciofi e continuare a stratificare condendo la lasagna in superficie con la besciamella e la purea di carciofi,

infornare e cuocere in forno caldo a 180° per circa venti minuti,

e cuocere in forno caldo a 180° per circa venti minuti, a cottura ultimata sfornare e far riposare per circa dieci minuti prima di impiattare.