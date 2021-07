I trucchi e gli ingredienti “segreti” per fare delle perfette granite sane e naturali in casa

La granita è uno spuntino goloso e fresco, ideale in estate. Per un’alternativa sana e più naturale, ecco alcune idee di ricette senza sciroppi industriali, pieni di coloranti artificiali, conservanti e zuccheri

La granita è perfetta come spuntino estivo fresco e dissetante. Per evitare di ingerire elevate quantità di zucchero e colorante alimentare artificiale è possibile realizzare a casa una variante più sana, ma non per questo meno golosa. Tutto ciò di cui hai bisogno è un frullatore e un po’ di creatività.

Come fare la granita in casa

Per fare la granita in casa sarebbe ideale avere a disposizione una macchina per tritare il ghiaccio, anche se non è fondamentale ti permetterà di risparmiare tempo.

Ma non temere, perché questa ricetta si può realizzare anche senza questo elettrodomestico, ma semplicemente usando attrezzature da cucina classiche che sicuramente avrai a disposizione.

Come procedere? Ti basta un frullatore tradizionale, che abbia a disposizione l’impostazione “frantumazione del ghiaccio”; quindi, ti basterà lavorare una tazza di ghiaccio alla volta (senza aggiungere altro liquido) in un robot da cucina o in un frullatore ad alta velocità. Ti consigliamo di fermarti spesso per raschiare i lati, mescolare, e assicurarti che tutti i cubetti si trasformino in morbidi e soffici fiocchi. Fatto ciò, hai la base per la tua golosa granita.

Le decorazioni e gli aromi

Passiamo ora alla parte più importante e divertente: ossia le decorazioni e l’aggiunta di aromi. Nella maggior parte delle granite artigianali vi sono sciroppi di mais e coloranti alimentari per creare il caratteristico aspetto psichedelico, ma se la fai a casa potrai usare coloranti naturali.

Se non sai cosa utilizzare per aromatizzarla opta per la frutta mescolata con un po’ d’acqua e zucchero, miele o gocce di stevia; oppure in alternativa allo sciroppo tradizionale, mescola due parti di concentrato di succo di frutta a tua scelta con una parte di acqua. Puoi usare dei superfood, come la polvere di spirulina e mescolarla con un po’ d’acqua per dare alla tua granita un colore blu vibrante e intenso.

Mescola la spirulina in polvere con l’acqua di cocco e un goccio di succo d’ananas per un tocco e un gusto tropicali; per una combinazione cremosa, invece, mescola il latte di cocco intero in scatola con un pizzico di sciroppo d’acero. (Leggi anche: Latte di unicorno: la ricetta per preparare l’unicorn milk, bevanda “magica” ricchissima di benefici)

Un’altra idea è preparare una semplice salsa di frutti di bosco o con pesca, ma assicurati solo di lasciarla raffreddare prima di versarla sul ghiaccio. Per un palato più sofisticato, completa il tutto con rosmarino, zenzero e sciroppo di pompelmo.

Se la tua ricetta è per gli adulti puoi creare un cocktail alternativo combinando rum, succo di mango e una spruzzata di granatina, condita con una ciliegia al maraschino, per un dessert dal sapore autenticamente vintage.

Servi le tue creazioni di ghiaccio tritato semplicemente in una ciotola o un vasetto di vetro. Per un effetto più sorprendente e professionale usa una paletta per gelato in modo da ottenere una forma più precisa e arrotondata, completa il tutto con un po’ di cocco grattugiato o frutta a cubetti, e buon appetito!

