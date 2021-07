Granita di limone: la ricetta perfetta per prepararla in casa con appena 3 ingredienti

Come preparare la perfetta granita di limone. La ricetta passo passo per farla in casa

La granita di limone è una fresca e dissetante ricetta della nostra tradizione a base di succo di limoni, acqua e zucchero di canna. Da preparare tranquillamente fra le mura domestiche, la granita di limoni vi rinfrescherà sicuramente dai grandi caldi estivi.

Per la preparazione della granita, consigliamo di utilizzare limoni italiani biologici o i limoni di Sorrento IGP, molto succosi e comunque coltivati senza pestici. La ricetta della granita di limone è davvero semplice, basterà mescolare il succo dei limoni con l’acqua e lo zucchero e riporre poi in freezer; l’unica accortezza che si dovrà avere è quella di mescolarla spesso quando inizierà a gelarsi. Una volta pronta, la granita di limone potrà essere servita subito a fine pasto oppure all’ora della merenda, in Sicilia ad esempio la servono anche a colazione. Preparate la granita di limone e servitela tranquillamente anche ai più piccoli di casa, piacerà sicuramente anche a loro ed eviterete così di acquistare prodotti pieni di conservanti e coloranti.

Ingredienti per 4 granite di limoni 375 gr di acqua

125 gr di succo di limone

150 gr di zucchero di canna bio

Tempo Preparazione:

10 minuti

10 minuti Tempo Cottura:

–

– Tempo Riposo:

tempo di congelamento

tempo di congelamento Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la granita di limone: procedimento

Lavare i limoni e spremerli, unire al succo di limoni l’acqua e disciogliere all’interno lo zucchero.

Trasferire quindi tutto in un recipiente, preferibilmente di acciaio in modo da raffreddarsi in fretta, e riporre in freezer,

quindi tutto in un recipiente, preferibilmente di acciaio in modo da raffreddarsi in fretta, e riporre in freezer, appena la granita di limone inizierà a ghiacciarsi si dovrà mescolare tutto rompendo di volta in volta il liquido ghiacciato ripetendo l’operazione ogni trenta minuti circa, la granita di limone sarà pronta quando sarà del tutto ghiacciata.

Una volta pronta potrà essere consumata anche subito.

Come conservare la granita di limoni:

La granita di limone potrà essere conservata in freezer per circa venti giorni purché coperta con pellicola alimentare o riposta in contenitori ermetici.

Per altre ricette di:

LEGGI anche: