Ghiaccioli limone e menta senza zucchero: fresca e sana, la ricetta più rinfrescante dell’estate

Cosa c’è di più rigenerante di un ghiacciolo alla frutta in un’afosa giornata estiva? Tra quelli più dissetanti in assoluto troviamo i ghiaccioli al limone e alla menta, un binomio vincente e amatissimo da chi soffre il caldo. Non occorre comprarli al supermercato, visto che la maggior parte di quelli in commercio contiene troppi zuccheri, coloranti e conservanti. Del resto, prepararli in casa è semplicissimo. I ghiaccioli limone e menta si rivelano uno spuntino leggero e genuino che farà contenti adulti e bambini. Sono ottimi anche come dessert, al posto del classico sorbetto.

Vediamo come farli usando pochi ingredienti ed evitando lo zucchero in modo da renderli ancora più sani.

Leggi anche: Ghiaccioli all’anguria senza zucchero: la golosa ricetta estiva che ti rinfrescherà

Ingredienti (per 4 ghiaccioli)

100 ml di succo di limoni (preferibilmente bio)

200 ml di acqua

40 gr di sciroppo d’agave (in alternativa 80 gr di fruttosio)

qualche foglia di menta

Preparazione

Fate riscaldare l’acqua a fiamma bassa in un pentolino, aggiungete lo sciroppo d’agave o il fruttosio, mescolando per bene fino a farlo sciogliere. Spremete i limoni e filtrate il succo con un colino per poi trasferirlo nel pentolino. Lavate per bene le foglie di menta e sminuzzatele con le mani. Trasferite il succo di limone e la menta nel pentolino e portate a bollore, mescolando di tanto in tanto.

Fate raffreddare e decidete se lasciare le foglie di menta o filtrare il composto per eliminarle. Trasferite il liquido ottenuto negli stampini e conservate nel congelatore per almeno 5 ore prima di servirli. Al posto dei classici bastoncini di legno, potete usare anche delle stecche di liquirizia per renderli ancora più saporiti.

Prima di assaporare i vostri ghiaccioli fatti in casa, vi consigliamo di passare gli stampini per qualche secondo sotto l’acqua del rubinetto per estrarli con più facilità.

Seguici su Telegram| Instagram |Facebook |TikTok |Youtube

Scopri tutti i nostri articoli sui ghiaccioli fatti in casa: