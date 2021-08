Ghiaccioli alla ciliegia variegati allo yogurt: la golosa ricetta (senza zucchero) per uno spuntino fresco e nutriente

Bastano 4 ingredienti e pochi minuti per preparare in casa dei deliziosi ghiaccioli alla ciliegia variegati allo yogurt

Cosa c’è di più rinfrescante di un bel ghiacciolo alla frutta per affrontare le torride giornate estive? Probabilmente niente! I ghiaccioli sono molto apprezzati da adulti e bambini e possono essere preparati facilmente, nel giro di pochi minuti. Realizzarli in casa conviene e non soltanto a livello economico: potete scegliere frutta biologica ed evitare lo zucchero, oltre ai coloranti, conservanti e acidificanti contenuti nella maggior parte dei ghiaccioli venduti al supermercato.

Tra i frutti estivi più amati in assoluto troviamo le ciliegie Scopriamo insieme come preparare dei golosissimi ghiaccioli alle ciliegie variegati allo yogurt senza zucchero aggiunto per spuntino nutriente, leggero e freschissimo!

Ingredienti (per 6 ghiaccioli)

150 grammi di ciliegie (preferibilmente bio)

40 grammi di sciroppo d’agave

100 ml di acqua

250 grammi di yogurt bianco o alla vaniglia

Preparazione

Per prima cosa denocciolate le ciliegie e frullatele usando un mixer ad immersione. Sciogliete lo sciroppo d’agave in un pentolino a fiamma media, andando ad aggiungere man mano l’acqua e mescolando lentamente. Lasciate raffreddare per qualche minuto e aggiungete la purea di ciliegie, mescolando con un cucchiaio fino a rendere il composto cremoso ed omogeneo. Riempite gli stampini dei vostri ghiaccioli usando un cucchiaino. Potete procedere inserendo prima il preparato alle ciliegie e poi lo yogurt che vi piace di più (ve ne consigliamo uno bianco o alla vaniglia, ma anche alla frutta va benissimo). Se preferite potete creare più strati oppure un effetto marmorizzato, aiutandovi con un cucchiaino.

Per renderli ancora più belli esteticamente e più golosi, incorporate qualche ciliegia tagliata a metà. Adesso non vi resta che riporli nel congelatore per circa mezz’ora prima di inserire i bastoncini di legno. Conservateli nuovamente in freezer per almeno 5 ore. Una volta trascorso questo tempo, tirateli fuori dal congelatore. Per estrarli più facilmente dagli stampini passateli per qualche secondo sotto il getto di acqua tiepida del rubinetto.

Et voilà! I vostri ghiaccioli alla ciliegia variegati allo yogurt sono pronti per essere gustati!

