Ghiaccioli all’anguria senza zucchero: la golosa ricetta estiva che ti rinfrescherà

Fresca, dolce e succosa: l’anguria è la regina dell’estate. Ed è perfetta per rinfrescarsi in una giornata afosa. Oltre ad essere delizioso, questo frutto è ricco di proprietà nutritive benefiche. Contribuisce alla nostra idratazione, stimola la diuresi ed è l’ideale per fare il pieno di energie. Grazie alla sua consistenza e agli elevati livelli di acqua, l’anguria è un ingrediente che si presta alla realizzazione di ghiaccioli squisiti e dal colore sgargiante che conquisteranno sia glia adulti che i più piccoli.

Scopriamo come prepararli in casa senza usare lo zucchero per uno spuntino leggero, goloso e nutriente!

Ingredienti (per 6 ghiaccioli)

-200 grammi di polpa di anguria matura (senza semi)

-3 cucchiai d’acqua

-succo di un limone

-20 grammi di sciroppo d’agave (facoltativo)

Preparazione

Per prima cosa sbucciate l’anguria, tagliando a cubetti la polpa e rimuovendo i semi. Trasferite l’anguria tagliata in una ciotola e aggiungete i 3 cucchiai d’acqua e il succo di limone (preferibilmente biologico). Se preferite o se l’anguria non è molto matura, potete usare anche circa 20 grammi di sciroppo d’agave, al posto dello zucchero, per rendere i ghiaccioli più dolci. Usate un mixer ad immersione per frullare il tutto e versate il composto nello stampino per ghiaccioli e inserite i bastoncini di legno. Riponete i vostri ghiaccioli in freezer per almeno 4 ore. Prima di gustarli, vi consigliamo di passare lo stampino sotto l’acqua del rubinetto per qualche secondo in modo da tirarli fuori con più facilità.

Vi assicuriamo che andranno a ruba. Provare per credere!

