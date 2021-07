Ghiaccioli all’albicocca: la ricetta perfetta per l’estate con soli 3 ingredienti (e senza zucchero)

Freschi, gustosi e dissetanti: i ghiaccioli sono lo spuntino perfetto per l’estate e sono amati sia dagli adulti che dai più piccoli. Se preparati con frutta genuina e di stagione, sono anche una merenda sana e nutriente. Perché non farli in casa invece di acquistarli al supermercato? Anche perché, si sa, quelli in commercio spesso sono pieni di coloranti e conservanti che non fanno affatto bene alla nostra salute. Tra i frutti estivi più amati troviamo le albicocche, che si prestano come ingrediente per realizzare degli ottimi ghiaccioli. Scopriamo come prepararli in pochissimi minuti e senza bisogno di usare lo zucchero!

Ingredienti (per 4 ghiaccioli)

200 grammi di albicocche (preferibilmente biologiche)

200 ml di acqua

40 grammi di sciroppo d’agave (in sostituzione dello zucchero)

Preparazione

Lavate le albicocche, eliminate il nocciolo e tagliatele a pezzi. Versare l’acqua in un pentolino e aggiungete lo sciroppo d’agave (in alternativa potete usare del miele) e mescolate per qualche minuto a fiamma lenta e poi fate raffreddare. A parte frullate le albicocche in modo da ottenere una purea. Versate in una ciotola il composte ottenuto con le albicocche e aggiungete l’acqua con lo sciroppo d’acero che avete preparato precedentemente. Adesso non resta che trasferire il tutto negli stampini per ghiaccioli e inserire gli stecchi di legno. Lasciateli nel congelatore per almeno 5 ore prima di servirli.

Un consiglio: prima di consumarli potete far scorrere un po’ d’acqua tiepida sulla parte esterna degli stampini in modo da tirarli fuori con più facilità.

Potete conservarli in freezer anche per circa un mese, ma siamo sicuri che andranno a ruba nel giro di qualche ora!

