Fagiolella, crema spalmabile al cacao e… fagioli: un’alternativa buona e salutare alla Nutella

La preparazione della Fagiolella, ottima per la colazione sulle fette biscottate o a merenda, è molto semplice. Potete proporla anche ai bambini, usandola per farcire cornetti o crêpes. Non abbiate timore, chi l’ha assaggiata assicura che il sapore dei fagioli non è affatto predominante. Provare per credere!

La Nutella la conosciamo tutti, ma avete mai assaggiato la Fagiolella ? Non è altro che una crema spalmabile al gusto di cacao e…fagioli ! Potrebbe sembrare un accostamento bizzarro, ma basterà assaggiarla per superare ogni perplessità.

Scopriamo, quindi, come preparare questa deliziosa (e decisamente più salutare della Nutella) crema spalmabile fatta in casa.

Ingredienti:

150 g fagioli cannellini o fagioli rossi cotti al naturale

2 cucchiai di cacao amaro

25 g zucchero integrale di canna

2/3 cucchiai di latte vegetale (cocco, riso ecc)

1 cucchiaio di nocciole tostate (opzionale)

Preparazione:

Mettere tutti gli ingredienti in un mixer e frullare per pochi minuti. La vostra Fagiolella è pronta! Non resta che versarla in un barattolo e farla raffreddare in frigo, dove potete conservarla per circa quattro giorni.