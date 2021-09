Dorayaki: la ricetta giapponese ispirata al capolavoro “Kiki – Consegne a domicilio” di Miyazaki

Vi sveliamo come preparare i dorayaki, gli iconici dolci della tradizione giapponese. La ricetta che vi proponiamo è ispirata al capolavoro “Kiki – Consegne a domicilio” di Miyazaki ed è tratta dal libro “La cucina incantata”, edito da Trenta Editore

I dorayaki sono un dolce amatissimo in Giappone, sia dagli adulti che dai più piccoli e sono ormai noti in tutto il mondo perché ne andava ghiotto Doraemon, l’adorabile gattone blu protagonista dell’omonimo cartone animato. La loro forma e il loro sapore ricordano molto i pancake, ma hanno una consistenza più soffice.

Prepararli in casa è molto semplice. Come? Basta seguire questa ricetta, tratta dal libro “La cucina incantata” di Silvia Casini, Raffaella Fenoglio e Francesco Pasqua, una vera chicca per gli amanti delle opere del maestro Miyazaki che vogliono conoscere nuovi dettagli e curiosità della cultura giapponese, sperimentando alcuni piatti tipici mostrati nei celebri film d’animazione dello Studio Ghibli.

Ingredienti per 1 persona

100 g di farina (o fecola di patate)

2 uova

1⁄2 cucchiaino di lievito per dolci

2 cucchiai colmi di zucchero

1 cucchiaio di miele di acacia

anko (confettura di fagioli azuki)

Preparazione

In una terrina sbattete le uova con lo zucchero finché non saranno gonfie, chiare e spumose; poi unite poco alla voltala farina mescolata con il lievito: il composto deve risultare sostenuto come l’impasto del pan di Spagna, non come una pastella per crêpe.

Scaldate una padella antiaderente leggermente unta con un po’ di olio, versate poco composto in modo di avere 2 dischi di circa 10 cm di diametro. Fateli cuocere senza toccarli per un paio di minuti e girateli in modo da far dorare anche l’altro lato.

Spalmate la confettura di fagioli azuki su un dorayaki e accoppiatelo con un altro. Serviteli con un bicchiere di latte, di tè o un succo di frutta.

